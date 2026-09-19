El bosque poco conocido a 13 kilómetros de Cali ideal para amantes del turismo de naturaleza

A menos de 15 kilómetros del centro de Cali, el paisaje cambia por completo: desaparecen el ruido y el movimiento urbano y aparecen árboles, aves y el sonido de una quebrada. En las montañas de Villacarmelo se encuentra Bosque Colibrí, una reserva natural dedicada a la conservación y al turismo de naturaleza.

¿Dónde queda Bosque Colibrí?

La reserva natural está ubicada en el corregimiento de Villacarmelo, aproximadamente a 13 kilómetros del casco urbano de Cali. Su ubicación permite acceder a un entorno de montaña y bosque sin tener que alejarse demasiado de la capital del Valle del Cauca.

Uno de los elementos que caracteriza el lugar es la quebrada El Carmen, afluente del río Meléndez, cuyo recorrido hace parte del paisaje de la reserva. El sonido del agua se mezcla con el canto de las aves y la vegetación propia de esta zona rural.

Una reserva natural cerca de Cali

Bosque Colibrí trabaja desde hace más de una década en la conservación de los ecosistemas de Villacarmelo y en el desarrollo de experiencias relacionadas con el turismo de naturaleza. El espacio hace parte de una zona rural con una importante presencia de bosques, fuentes hídricas y biodiversidad.



La reserva también plantea una relación entre conservación y turismo, mediante actividades que permiten a los visitantes acercarse al entorno natural. La propuesta incluye recorridos por diferentes espacios de la reserva y experiencias relacionadas con el conocimiento del territorio.

Senderismo y avistamiento de aves en Cali

Entre los atractivos de Bosque Colibrí están sus senderos, rodeados de árboles, jardines y huertas. Estos recorridos permiten observar parte de la biodiversidad de las montañas de Cali y conocer algunos de los espacios destinados a la conservación dentro de la reserva.

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El avistamiento de aves es otra de las actividades que puede realizarse en este entorno, donde las condiciones del bosque favorecen la presencia de distintas especies. El propio nombre de la reserva hace referencia a uno de los grupos de aves que pueden encontrarse en la zona.

Además de los recorridos ecológicos, Bosque Colibrí cuenta con experiencias relacionadas con el café y actividades enfocadas en el bienestar. Estas propuestas se desarrollan dentro de un ambiente rural que contrasta con el ritmo cotidiano de Cali.

La combinación de naturaleza, fuentes de agua, biodiversidad y actividades de bienestar convierte a la reserva en una alternativa para quienes buscan planes diferentes en los alrededores de la ciudad. Su principal característica es precisamente encontrarse cerca de Cali, pero ofrecer un paisaje completamente distinto.

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Aunque Cali es reconocida por espacios turísticos como Cristo Rey, el cerro de las Tres Cruces y el río Pance, sus corregimientos también conservan lugares naturales menos conocidos. Villacarmelo es uno de esos sectores donde es posible encontrar reservas y escenarios de montaña alejados de los recorridos turísticos más tradicionales.

Bosque Colibrí se suma así a las opciones de turismo de naturaleza en Cali, especialmente para quienes buscan senderismo, biodiversidad y contacto con el entorno. A pocos kilómetros del casco urbano, la reserva permite descubrir otra cara de la capital del Valle del Cauca.