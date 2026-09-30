Nuevo estadio El Campín de Bogotá no podría albergar la final de un Mundial por esta razón

El nuevo estadio El Campín de Bogotá tendrá una capacidad superior a los 60.000 espectadores, una ampliación frente al aforo inicialmente contemplado para el proyecto. Sin embargo, esta cifra no sería suficiente para albergar una final de la Copa del Mundo, de acuerdo con la explicación entregada por Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, durante una entrevista con Recap Blu. La obra, que ya inició, tiene prevista su entrega para diciembre de 2028.

Hoyos explicó que el escenario sí estará en condiciones de recibir importantes eventos internacionales, entre ellos finales de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa América, además de partidos de un Mundial. No obstante, existe una diferencia en los requisitos de capacidad para el partido que define al campeón del mundo.

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“Podemos albergar todo tipo de evento deportivo hasta una semifinal del Mundial. Para final del Mundial se requiere un estadio de más de 80.000”, afirmó el ejecutivo.

De acuerdo con Hoyos, la decisión de no llevar la capacidad del nuevo escenario por encima de los 80.000 espectadores está relacionada con las necesidades reales de operación de la ciudad. El CEO de Sencia explicó que construir un estadio de esas dimensiones sin tener asegurada la realización de una final mundialista podría generar una infraestructura sobredimensionada para las condiciones actuales de Bogotá.



“No es pequeño, solamente para dar órdenes de dimensiones. Si tú ves la base de los estadios mundialistas, el promedio de los estadios tiene alrededor de 60.000 personas”, señaló.

Nuevo estadio Nemesio el Campín Alcaldía de Bogotá

El directivo también mencionó factores relacionados con la operación, el mantenimiento y la movilidad de la capital. En ese sentido, explicó que un estadio con más de 80.000 localidades tendría mayores exigencias para el manejo del tráfico y para el funcionamiento cotidiano del escenario.

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“Sería una infraestructura obsoleta, salvo que tuviéramos confirmada la final del Mundial”, sostuvo Hoyos, al explicar por qué el proyecto no contempla actualmente una ampliación de esas proporciones.



Obras del nuevo estadio

El inicio de las obras también tuvo modificaciones en el cronograma. Hoyos explicó que la licencia de construcción quedó en firme el 19 de junio, después de resolver ocho recursos de reposición, y posteriormente fue necesario completar el estudio de tránsito antes de obtener la autorización correspondiente. Con estos trámites finalizados, comenzó la construcción del nuevo escenario, que tendrá más de 60.000 localidades y está previsto para entrar en funcionamiento antes de finalizar 2028.