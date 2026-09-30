🔴 Atlético Nacional vs. Junior EN VIVO HOY: siga online y gratis la Liga BetPlay 2026

El estadio Atanasio Girardot tiene todo listo para un nuevo choque de la Liga BetPlay entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla en la noche de este miércoles, 30 de septiembre. Duelo crucial para ambos equipos en la carrera para clasificar a la fase de cuadrangulares de este segundo semestre del 2026.

¿Dónde ver EN VIVO Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla HOY?

El equipo de Blog Deportivo de Blu Radio tendrá todo el cubrimiento de este duelo y la narración EN VIVO a través del canal de YouTube. El seguimiento de este duelo de la Liga BetPlay lo podrá ver totalmente gratis y online a través del celular en el siguiente link:

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¿A qué hora es el partido de Nacional HOY vs. Junior de Baranquilla?

El duelo entre verdolagas y tiburones arrancará a partir de las 8:00 de la noche de este miércoles, 30 de septiembre. El partido se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

James Rodríguez, titular y capitán del cuadro verdolaga

La espera terminó y, finalmente, el cucuteño saldrá de inicialista con el cuadro verdolaga en un duelo oficial con Atlético Nacional. El Atanasio Girardot recibirá al ‘10’ en su primer reto como titular con el cuadro verdolaga en un duelo que, seguramente, será apasionante.



James Rodríguez // Foto: X @nacionaloficial

Posibles alineaciones Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla