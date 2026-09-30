La tecnología del nuevo estadio en Bogotá que acabará peleas entre conciertos y fútbol

Luego de meses de incertidumbre sobre el futuro del estadio Nemesio Camacho El Campín, Sencia y la Alcaldía de Bogotá lograron un nuevo contratista para iniciar oficialmente la fase de construcción del nuevo recinto deportivo el cual fue presentado este miércoles, 30 de septiembre, pasando de una capacidad de 45.000 espectadores hasta más de 60.000.

“Eso va a permitir que Bogotá pueda ser la sede de grandes eventos deportivos de talla mundial y también de grandes eventos de entretenimiento y este crecimiento de la capacidad no tiene ningún costo para la ciudad. Entonces, no solamente hicimos viable este proyecto, sino que, además, hemos logrado que, con una propuesta que presenta Sencia, el estadio llegue a la capacidad que los bogotanos, las bogotanas y los colombianos pedían que tuviera”, manifestó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Bogotá va a tener el estadio que se merece: un estadio de talla mundial para más de 60 mil espectadores.



Hoy anunciamos el inicio de la construcción del nuevo estadio de Bogotá. Será un estadio completamente nuevo, con techo retráctil, gradería sur retráctil automática para… pic.twitter.com/PS6Ere7V2O — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 30, 2026

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La tecnología que solucionará el “problema” con los conciertos

El concierto de BTS volvió a abrir el debate de los conciertos y el fútbol en Bogotá, en especial por el uso del escenario al igual que el cuidado de la cancha, algo que, durante meses, miles de personas han debatido sobre este uso que se le da al estadio, pero el nuevo modelo traería ciertas soluciones a este problema.

Por un lado, el estadio cumplirá las mejores normativas FIFA y tendrá una gramilla especializada para soportar escenarios sin el riesgo de que se dañe al igual que lo hacen en escenarios de primer mundo, o los mejores del continente. Además, la gradería sur también será retráctil y automática, acondicionando un área plana de gran tamaño para conciertos y otros espectáculos, sin interferir con el campo de juego y con soluciones de rigging integradas, algo que ayudará a cuidar también el estado de la cancha.



“Bogotá, como yo lo he dicho muchas veces, no va a tener un estadio remodelado, sino que va a tener un estadio nuevo y va a ser, de lejos, el mejor de Colombia por las características técnicas que les he mencionado: el techo, las graderías, la visual y los escenarios que tendrá para los espectadores”, añadió el alcalde.