Con piloteadoras en cancha y aforo ampliado, arrancan las obras del nuevo El Campín

La construcción del nuevo Campín comenzó este miércoles con la entrada de las piloteadoras al terreno. El proyecto contempla 3.800 pilotes, una capacidad superior a 60.000 personas y una fecha de inauguración prevista para diciembre de 2028, explicó Mauricio Hoyos, CEO de Sencia.

Hoyos señaló que el inicio de las obras se produjo después de trámites que modificaron el cronograma. La licencia de construcción quedó en firme en junio, luego de que se resolvieran ocho recursos de reposición. Posteriormente, el estudio de tránsito fue ajustado antes de recibir aprobación.

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“Ya metimos las piloteadoras, arranca el alistamiento de la tierra para meter las máquinas grandes. En dos semanas hacemos cerramiento, terminamos de hacer todo el alistamiento y empieza el pilotaje”, afirmó.

¿Por qué se amplió la capacidad del nuevo Campín?

El proyecto pasó de una capacidad prevista de 45.000 espectadores a más de 60.000. Según Hoyos, la propuesta de ampliación surgió de Sencia después de escuchar las solicitudes de la ciudadanía. El cambio implica mayor tiempo de construcción y ajustes en los diseños definitivos.

“El alcalde hace mucho tiempo nos dijo que venía oyendo a la ciudadanía y que todo el mundo pedía más de 60.000. Él no lo pidió y nosotros empezamos. La propuesta sí viene de nuestro lado”, explicó.

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El ejecutivo agregó que los accionistas de Esencia asumirán la inversión adicional que requiere la ampliación, sin modificar la remuneración al Distrito.

“Entonces no vamos a hacer el estadio que debemos hacer, vamos a hacer el estadio que Bogotá se merece”, afirmó Hoyos.

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Nuevo estadio Nemesio el Campín Alcaldía de Bogotá

¿Qué tendrá el nuevo estadio de Bogotá?

El nuevo Campín contará con techo retráctil y un escenario multipropósito. De acuerdo con Hoyos, la cubierta permitirá mejorar las condiciones frente a la lluvia y reducir hasta en 30 % el ruido del estadio actual.

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Durante la construcción, el estadio Nemesio Camacho permanecerá operativo, mientras los trabajos avanzan en otra zona del complejo. La empresa aseguró que el cerramiento permitirá mantener la actividad deportiva y los eventos durante el proceso.

La obra contempla medidas para atender la gramilla. Hoyos explicó que se habilitaron cinco canchas alternas sembradas para responder ante posibles afectaciones del césped.

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La inauguración está prevista para diciembre de 2028. Para avanzar con mayor rapidez, Esencia aseguró que destinó recursos adicionales en la fiducia para contar con el flujo necesario durante la ejecución. “Ya que arrancamos la obra nos vamos con toda”, concluyó Hoyos.