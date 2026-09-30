Bogotá recupera tres kilómetros de la Calle 26 tras un operativo nocturno que retiró 17 cambuches.

En una intervención nocturna articulada entre distintas entidades del Distrito y la Policía Metropolitana de Bogotá, más de 50 funcionarios lograron la recuperación de tres kilómetros de espacio público en la Calle 26 entre las carreras 3 y 30. El operativo, que dio inicio a las 9:30 de la noche, permitió desmontar 17 estructuras no convencionales que ocupaban zonas de las localidades de Santa Fe, Los Mártires y Teusaquillo, logrando además la recolección de 15 metros cúbicos de residuos voluminosos y la incautación de elementos peligrosos.

La jornada de inspección y despeje abarcó puntos de alto impacto sobre la estructura del corredor vial, con intervenciones específicas bajo puentes peatonales y vehiculares, en colinas inclinadas y en deprimidos de la Calle 26. El despliegue comenzó en la localidad de Santa Fe, donde los Gestores de Convivencia de la Secretaría de Seguridad, personal del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) y la Policía Metropolitana desmontaron los primeros 14 cambuches. En este sector, que involucra vías vehiculares y pasos peatonales, las autoridades hallaron armas cortopunzantes, así como colchones, almohadas, cocinas improvisadas, encendedores, plásticos y textiles.

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Posteriormente, los equipos de trabajo se trasladaron al deprimido ubicado frente al Concejo de Bogotá para retirar los tres cambuches restantes. Todos los materiales, plásticos y telas utilizados para conformar estos armazones fueron recogidos por el personal distrital y depositados en una volqueta.

A la par, los funcionarios de la Secretaría de Integración Social abordaron a los ciudadanos habitantes de calle para presentarles la oferta institucional de hogares de paso, brindándoles la posibilidad de acceder a atención médica y alimentación.



Este procedimiento sectorizado contó con la participación coordinada de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, las Alcaldías Locales de Los Mártires, Santa Fe y Teusaquillo, las Secretarías de Gobierno e Integración Social, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), TransMilenio y la Policía Metropolitana.

Tras terminar la jornada, las autoridades distritales recordaron que la veeduría ciudadana es indispensable para el mantenimiento del espacio público e invitaron a la comunidad a reportar nuevas ocupaciones informales a través de sus canales y redes sociales oficiales.