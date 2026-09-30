Piden militarizar Bogotá por aumento de inseguridad; proponen hacerlo por sectores

El congresista José Jaime Uscátegui pidió al presidente, Abelardo De La Espriella, militarizar tres localidades de Bogotá que concentraron 528 homicidios en 2024, el 43,8 % del total de asesinatos registrados ese año en la capital del país.

En una carta enviada al mandatario, el representante a la Cámara solicitó que las Fuerzas Militares apoyen a la Policía en Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa, mediante un plan especial que incluya operaciones contra organizaciones criminales, controles de armas y explosivos, acciones contra economías ilícitas y protección de zonas comerciales afectadas por la extorsión.

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La petición se produce en el marco de la política de seguridad urbana del nuevo Gobierno, que creó los denominados Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana, inicialmente previstos para nueve ciudades del país, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Ibagué y Soacha.

Con esta estrategia, el nuevo Gobierno busca concentrar capacidades de la Fuerza Pública y de inteligencia para enfrentar delitos como homicidio, extorsión y narcotráfico.



El congresista Uscátegui sustentó su solicitud en las cifras de homicidio de las tres localidades, que en 2024 registraron 236 casos en Ciudad Bolívar, 174 en Kennedy y 118 en Bosa.

El representante del partido Centro Democrático también hizo referencia a hechos violentos recientes, entre ellos el asesinato, el 27 de agosto, del intendente de la Policía Edilberto Pinilla, integrante de la Sijín, cuando adelantaba labores relacionadas con la investigación de un triple homicidio en Ciudad Bolívar.

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Asimismo, mencionó una explosión ocurrida el 25 de agosto en Kennedy que afectó varias viviendas y llevó a las autoridades a investigar las características del artefacto y a sus responsables.

La solicitud se suma a un debate que ya tiene un trámite formal en Bogotá, donde en agosto la Registraduría validó 37.056 firmas para promover un cabildo abierto (espacio de participación ciudadana para debatir asuntos de interés público) en el Concejo de la ciudad sobre la asistencia militar en la capital, por encima de las 31.096 requeridas.

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