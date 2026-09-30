“Llamen a la policía”: el grito de ladrón que robó a ciudadano alemán en Bogotá

Un nuevo caso de inseguridad se registró en el norte de Bogotá, donde un ciudadano alemán fue víctima de un intento de hurto. El hecho ocurrió en un sector de la calle 100 con carrera Novena.

Según la información suministrada, el ciudadano se encontraba en el sector cuando fue abordado por varios individuos que pretendían apoderarse de sus pertenencias. El caso generó una reacción inmediata entre algunas personas que estaban en el lugar.

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De acuerdo con lo señalado por el concejal Samir Abisambra, el extranjero habría sido atacado cuando se opuso al hurto de su celular. En medio del hecho, los presuntos delincuentes lo golpearon y le dispararon.

El proyectil, según la información entregada por el concejal, alcanzó a rozarle el brazo, sin que se reportara que la persona resultara alcanzada directamente por el impacto.



¿Qué pasó con los presuntos ladrones en Bogotá?

La situación cambió cuando la comunidad y varios escoltas que se encontraban en el punto intervinieron para detener a los señalados. Los individuos fueron interceptados mientras se movilizaban en una motocicleta.

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Fue durante ese momento cuando uno de los presuntos delincuentes habría comenzado a pedir que llamaran a la Policía, pese a que minutos antes se habría presentado el intento de hurto.

“Auxilio, llamen a la Policía, auxilio, llamen a la Policía”, empezó a gritar el presunto delincuente después de ser capturado por los escoltas y la comunidad, según se observa en el video difundido sobre el hecho.

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¿Qué dijo la Policía sobre el caso?

La Policía confirmó posteriormente la captura de dos hombres que, al parecer, participaron en el hurto de un reloj a un ciudadano alemán.

“Tras el llamado de la comunidad, la Policía capturó a dos hombres que, al parecer, hurtaron un reloj a ciudadano extranjero. Se recuperó el elemento y se incautaron un arma traumática y una motocicleta”, informó la institución.

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De esta manera, durante el procedimiento también fueron recuperados elementos relacionados con el caso y se realizó la incautación del arma traumática y del vehículo en el que se movilizaban los capturados.

El concejal Samir Abisambra se refirió al episodio como un nuevo hecho de inseguridad en Bogotá y señaló que la reacción de los ciudadanos y los escoltas permitió que los presuntos responsables fueran interceptados y posteriormente capturados por las autoridades.

¿Cómo les parece? 😂



Un ladrón terminó pidiendo a gritos a la #Policía luego de ser detenido por ciudadanos y escoltas tras un intento de hurto en Bogotá.



El delincuente terminó pidiendo ayuda precisamente a los uniformados que llegaron al lugar. 😳#YaCelacanto pic.twitter.com/tPkfFMgAGN — Ya Celacanto (@YaCelacanto) September 30, 2026