Video | Salen a la luz nuevos detalles del robo a extranjero en Bogotá: esto se sabe

Un ciudadano extranjero fue víctima del hurto de un reloj en horas de la tarde del pasado martes 29 de septiembre, en el norte de Bogotá. El hecho se produjo en la calle 100 con carrera 8, en la localidad de Chapinero, donde dos hombres fueron retenidos por ciudadanos para evitar que escaparan y posteriormente capturados por la Policía.

La víctima habría presentado resistencia durante el robo y resultó lesionada con un arma traumática. Aunque presentó una herida en la cabeza, la Policía señaló que esta no reviste gravedad. El reloj fue recuperado y los sospechosos quedaron a disposición de la Fiscalía.

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¿Qué pasó en el robo del extranjero en Bogotá?

De acuerdo con el reporte de la Policía, los dos hombres habrían abordado al extranjero mientras caminaba por la calle 100 con carrera 8 para hurtarle un reloj.



Durante el hecho, el extranjero habría puesto resistencia y fue agredido. La teniente coronel Viviana Mendivelso, comandante de la estación de Policía de Chapinero, reveló que el ciudadano fue lesionado con un arma traumática, aunque la herida no revistió gravedad.

La situación habría sido reportada por medio de la línea de emergencia 123, lo que permitió el desplazamiento de unidades policiales hasta el lugar. La reacción de ciudadanos, escoltas y personal de la Décima Tercera Brigada del Ejército permitió capturar a los presuntos responsables antes de que huyeran del lugar.

Estos son los dos hombres capturados por @PoliciaBogota tras el hurto de un reloj a un ciudadano extranjero, en la calle 100 con carrera 8, en Chapinero.



La comunidad alertó a la #Línea123 y la reacción fue inmediata, los sujetos fueron dejados ante @FiscaliaCol, el reloj fue… https://t.co/KiPeYhE7bq pic.twitter.com/QIRmt9r7lB — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) September 30, 2026

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¿Qué muestran los videos después del hurto?

Un video registrado después del robo muestra a varios ciudadanos y escoltas alrededor de uno de los presuntos responsables, quien presentaba una lesión en el rostro y pedía que llamaran a la Policía.

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En las imágenes también aparece el ciudadano extranjero, quien tenía sangre en la cabeza. El hombre se acerca al señalado y le propina algunos golpes y patadas mientras lo señala y grita: “Ladrón, ladrón”.

Uno de los escoltas que mantenía retenido al hombre le pidió a la víctima que se calmara. Otras personas también intervinieron para evitar que continuara la agresión.

Cuando llegaron los uniformados, encontraron a los dos presuntos responsables retenidos por ciudadanos. La Policía realizó el procedimiento de captura y recuperó el reloj que había sido hurtado.

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¿Qué les encontraron a los presuntos responsables tras el robo?

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Tras el robo, las autoridades les encontraron a los presuntos responsables un arma traumática que se encontraba en poder de los detenidos. Además, lograron inmovilizar la motocicleta en la que se movilizaban.

De acuerdo con la Policía, el vehículo presentaba sus sistemas de identificación regrabados, elemento que quedó registrado dentro del procedimiento.

Los dos hombres fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su proceso de judicialización. Según el reporte policial, inicialmente deberán responder por el delito de hurto calificado y agravado.

