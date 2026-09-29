¿Volvieron los Rolex? Aclaran intento de hurto a extranjero en el norte de Bogotá

Un ciudadano extranjero fue víctima de un intento de hurto de un reloj de alta gama este martes en inmediaciones del World Trade Center, en el norte de Bogotá, en un hecho que generó inquietud por el recuerdo de la denominada banda de ‘Los Rolex’.

En entrevista con Recap Blu, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, confirmó que la Policía reaccionó rápidamente y logró capturar a los presuntos responsables, además de recuperar el reloj que pretendían llevarse.

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Según explicó el funcionario, los delincuentes habrían identificado a la víctima por el reloj que llevaba y posteriormente lo atacaron para quitárselo. En medio de la reacción de los escoltas y de la Policía Metropolitana, fueron detenidas las personas señaladas de participar en el intento de hurto. Durante el procedimiento también fueron incautadas una motocicleta, dos armas traumáticas y un arma blanca.

Restrepo fue consultado sobre una posible relación entre los detenidos y la banda de ‘Los Rolex’, organización que, según recordó, fue perseguida durante un año por las autoridades debido a una serie de robos cometidos en Bogotá y posteriormente en ciudades como Medellín, Barranquilla y Cartagena. El secretario aclaró que no existe por ahora un indicio que permita establecer que los capturados este martes pertenezcan a esa misma banda.



Sin embargo, el funcionario explicó que existe una dinámica de reproducción de este tipo de delitos.

"Cuando nosotros llevamos a la cárcel a estos individuos, los coordinadores de las bandas entrenan a unos nuevos delincuentes en eso que intentan hacer el delito o que lo perpetran", afirmó Restrepo, al referirse a la manera en que las estructuras criminales pueden continuar operando pese a la captura de algunos de sus integrantes.

Estos son los dos hombres capturados por @PoliciaBogota tras el hurto de un reloj a un ciudadano extranjero, en la calle 100 con carrera 8, en Chapinero.



La comunidad alertó a la #Línea123 y la reacción fue inmediata, los sujetos fueron dejados ante @FiscaliaCol, el reloj fue… https://t.co/KiPeYhE7bq pic.twitter.com/QIRmt9r7lB — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) September 30, 2026

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El secretario también recordó que la antigua banda de ‘Los Rolex’ llegó a ser capturada en Cartagena después de una investigación que permitió seguir sus movimientos entre diferentes ciudades del país. No obstante, aseguró que posteriormente sus integrantes quedaron en libertad por decisiones adoptadas dentro del sistema judicial. Para Restrepo, esta situación contribuye a que el fenómeno pueda repetirse, aunque señaló que la responsabilidad no debe atribuirse exclusivamente a policías, fiscales o jueces.

Restrepo también habló sobre el papel de las motocicletas en varios de estos hechos y explicó que desde la Alcaldía han identificado dificultades para establecer plenamente la trazabilidad de estos vehículos. Entre ellas mencionó la falsificación o modificación de placas y el uso de motos que previamente fueron hurtadas y posteriormente utilizadas para cometer otros delitos.

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Finalmente, el secretario señaló que Bogotá ha planteado la necesidad de actualizar los mecanismos de identificación de las motocicletas mediante herramientas tecnológicas que permitan mejorar su trazabilidad.