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Quemaron moto de presunto ladrón y luego lo golpearon en el sur de Bogotá: hay video

Las personas en el sector lo habrían atrapado mientras cometía un hurto, por lo que le quemaron la moto para que no escapara mientras llegaban las autoridades.

Quemaron moto de presunto ladrón.jpg
Quemaron moto de presunto ladrón //
Foto: X @PasaenBogota
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

De acuerdo con cifras del Concejo de Bogotá, en la ciudad se registran, en promedio, nueve hurtos por hora, mientras que miles de denuncias son reportadas por hechos de inseguridad en diferentes puntos de la capital. Ante esta situación, ciudadanos han manifestado la necesidad de una mayor presencia de las autoridades para reforzar la seguridad y ejercer un mayor control.

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Cada día se conocen nuevos casos de hurto en Bogotá. Uno de los más recientes terminó con una reacción violenta por parte de la comunidad, cuyos integrantes aseguraron estar “cansados” de los hechos de inseguridad y señalaron que tenían identificado al hombre por, presuntamente, cometer raponazos en la zona.

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Según se conoció, el hecho ocurrió en el barrio San Martín, en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. De acuerdo con las versiones conocidas, la comunidad habría sorprendido al presunto ladrón mientras se movilizaba por el sector y decidió retenerlo para evitar que escapara antes de la llegada de las autoridades.

En medio de la situación, varias personas le prendieron fuego a la motocicleta en la que, aparentemente, se movilizaba el hombre. Un video que circula en redes sociales muestra el vehículo completamente destruido por las llamas, mientras el señalado como presunto responsable permanece en el suelo y presenta golpes que, según las versiones difundidas, habría recibido durante la reacción de la comunidad.

El caso quedó en manos de las autoridades, quienes deberán establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar la responsabilidad del hombre señalado. Por el momento, no se conocen detalles sobre lo sucedido posteriormente con el presunto ladrón.

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Según los registros citados por el Concejo de Bogotá, Suba, Engativá y Kennedy se encuentran entre las localidades más afectadas por el hurto callejero. En estos sectores, los ciudadanos enfrentan de manera recurrente hechos de inseguridad.

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