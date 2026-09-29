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Empieza el desmonte del nombre del Movistar Arena de Bogotá: ¿cuál será el nuevo?

La arena de espectáculos tendrá una transformación y este martes miles de personas notaron que el letreto fue quitado de manera oficial de este recinto.

Movistar Arena.jpg
Movistar Arena //
Foto: Alcaldía de Bogotá
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

Miles de personas en Bogotá se sorprendieron este martes, 29 de septiembre, al ver que un equipo de logística retiraba el nombre de Movistar Arena de la fachada del reconocido recinto de espectáculos de la capital. La situación rápidamente generó especulaciones sobre cuál será la nueva denominación comercial del escenario.

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¿Por qué quitaron el letrero del Movistar Arena de Bogotá?

El retiro del aviso se produce semanas después de que se conociera la operación mediante la cual BitHub Entertainment adquirió el 50 % restante de la sociedad que administra el recinto, con lo que pasó a tener el control total del escenario.

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BitHub Entertainment también está detrás del DaviArena, el escenario que próximamente será inaugurado en Medellín como una nueva apuesta para ampliar la oferta de conciertos y entretenimiento en Antioquia.

Desde su inauguración en 2018, el Movistar Arena ha recibido a más de 5,5 millones de personas y ha sido escenario de presentaciones de más de 400 artistas nacionales e internacionales. Para este año, el recinto tiene proyectada la realización de más de 160 eventos, lo que da cuenta del volumen de actividad que continuará teniendo bajo el control de BitHub Entertainment.

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Los organizadores enfatizaron que la decisión de finalizar el concierto y evacuar al público fue tomada para "salvaguardar la vida y la integridad de los asistentes".
Foto: Movistar Arena.

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¿Cómo se llamará ahora el Movistar Arena?

Aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el nuevo nombre comercial del escenario, una de las posibilidades que ha tomado fuerza es Tigo Arena.
La versión está relacionada con la adquisición de Millicom y el proceso de integración de sus operaciones, un movimiento que podría generar cambios en la denominación comercial del recinto bogotano.

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De esta manera, Tigo Arena aparece como uno de los nombres que más fuerza ha tomado para reemplazar al actual Movistar Arena. Sin embargo, por ahora, cualquier cambio de nombre continúa a la espera de una confirmación oficial.

BitHub Entertainment ha señalado que la adquisición ratifica su decisión de permanecer en Colombia, continuar invirtiendo en el país y construir una plataforma nacional de entretenimiento con una visión de largo plazo.

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