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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / MinHacienda autorizó crédito externo de hasta $1,3 billones para la Línea 1 del metro de Bogotá

MinHacienda autorizó crédito externo de hasta $1,3 billones para la Línea 1 del metro de Bogotá

El crédito tendrá un plazo de 10 años y tres años de gracia para el pago de capital.

Obras Metro de Bogotá
Obras Metro de Bogotá
Foto: Contraloría de Bogotá
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

El Ministerio de Hacienda autorizó a Bogotá para celebrar un contrato de crédito externo con BNP Paribas New York Branch por hasta $1,3 billones, recursos que estarán destinados a financiar los aportes de Bogotá a la cofinanciación de la primera línea del metro.

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La autorización quedó establecida mediante la Resolución 2182 del 28 de septiembre de 2026. De acuerdo con el documento, el monto de la operación será el menor valor entre $1,3 billones y 400 millones de dólares, calculado con la tasa de cambio vigente en el momento del desembolso.

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Los recursos serán desembolsados en pesos colombianos y, en ningún caso, podrán superar el límite de $1,3 billones autorizado por el Ministerio de Hacienda. Además, dicha operación tendrá un plazo de 10 años contados a partir del desembolso y contará con un periodo de gracia de tres años para el pago del capital.

Una vez termine ese periodo, Bogotá deberá pagar el capital en 14 cuotas semestrales iguales. Los intereses también tendrán una periodicidad de pago semestral.

La operación también tendrá una garantía del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) por el 95 % de las exposiciones cubiertas de capital, intereses y otros conceptos elegibles relacionados con la estructura financiera del crédito.

viaje del metro de Bogotá.jpg
Metro de Bogotá.
Foto: imagen de referencia creada con IA.

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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, destacó que la operación permitirá aportar recursos para el desarrollo de infraestructura de la capital y señaló que cuenta con condiciones favorables y con el respaldo de la banca multilateral.

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La autorización del crédito se conoce mientras avanzan las obras de la primera línea del metro de Bogotá. Con corte al 31 de agosto de 2026, el proyecto registraba un avance general de obra del 82,33 %.

Además, la Empresa Metro de Bogotá confirmó que la doble vía férrea ya superó los 9 kilómetros. Otro de los hitos recientes fue la construcción de 18 kilómetros de viaducto, una extensión que representa las tres cuartas partes del viaducto total previsto para la primera línea.

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