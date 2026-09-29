Estos son los cobros que llegarán tras aprobación de tributaria en Bogotá: ¿quiénes deben pagar?

El Concejo de Bogotá aprobó en plenaria el Acuerdo por una Ciudad Inteligente, una iniciativa que empieza a introducir cambios en el alumbrado público y en el impuesto de Industria y Comercio (ICA), además de establecer incentivos para atraer inversiones y un descuento para contribuyentes con obligaciones pendientes.

La medida fue respaldada por la administración de Carlos Fernando Galán, que plantea con el acuerdo una ruta de modernización de la ciudad y modificaciones en algunas obligaciones tributarias. Entre los cambios se encuentran nuevas condiciones para pequeños establecimientos comerciales, reducciones en el ICA para varias actividades económicas y un beneficio para quienes tengan deudas tributarias o multas de tránsito de años anteriores.

Alcalde Carlos Fernando Galán Foto: X @CarlosFGalan

¿Qué cobros cambiarán con la reforma tributaria?

Uno de los cambios está relacionado con el alumbrado público. El Distrito proyecta renovar 50.000 luminarias cada año hasta completar la sustitución de los postes de la ciudad por tecnología LED.

El acuerdo también contempla el soterramiento de cables y la modernización de los postes para permitir su monitoreo y control remoto. En cuanto al cobro, las tiendas de menos de 30 metros cuadrados que estén ubicadas en predios residenciales de estratos 1, 2 y 3 no tendrán que pagar el alumbrado público.

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Otro de los cambios está relacionado con el impuesto de Industria y Comercio. Según lo revelado por la Alcaldía, el 83 % de los comercios y el 89 % de las industrias pagarán menos por el tributo.

Para las tiendas de barrio dedicadas a la venta de alimentos se proyecta una deducción del 3,4 % en el ICA. Por su parte, para los restaurantes y hoteles, la disminución será del 13 %, mientras que para los bares llegará al 20 %.

Pese a ello, desde la Alcaldía afirman que la reforma no incrementa el ICA para los pequeños comercios y que la modificación busca simplificar el cumplimiento de la obligación.

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¿Qué descuento tendrán quienes tengan deudas con Bogotá?

El acuerdo aprobado por el Concejo también contempla un descuento del 60 % sobre los intereses para quienes tengan deudas correspondientes a 2024 o años anteriores.

El beneficio aplica para obligaciones relacionadas con el impuesto predial, impuesto de vehículos, ICA, delineación urbana y multas de tránsito.

La medida está dirigida a contribuyentes que mantienen obligaciones pendientes con el Distrito y busca facilitar el pago de esas deudas bajo las condiciones establecidas en el acuerdo.

¿Cuánto espera recaudar Bogotá con los cambios tributarios?

La reforma también incorpora medidas relacionadas con la inversión y la formalización empresarial. Según las proyecciones presentadas por la Alcaldía, Bogotá podría recibir más de 78 billones de pesos adicionales en inversión durante los próximos diez años.

El Distrito calcula, además, la generación de 215.000 nuevos empleos como parte de los efectos esperados de los incentivos incluidos en el acuerdo.

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Tras la aprobación, el alcalde Carlos Fernando Galán señaló que la iniciativa no fue planteada únicamente para una administración, sino como una ruta de modernización para la ciudad.

La aplicación de los cambios dependerá ahora de la reglamentación y ejecución de las entidades distritales encargadas de poner en marcha las medidas aprobadas por el Concejo.