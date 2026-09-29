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Bogotá ofrece 400 cupos gratuitos para formar mujeres en cuidado de humedales: así puede participar

Mujeres mayores de 18 años que quieran aprender sobre los humedales y otros temas ambientales podrán inscribirse hasta el 2 de octubre a un proceso de formación gratuito.

Bogotá ofrece 400 cupos gratuitos para formar mujeres en cuidado de humedales
Bogotá ofrece 400 cupos gratuitos para formar mujeres en cuidado de humedales
Foto: Secretaría Distrital de Ambiente.
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

La Secretaría Distrital de Ambiente abrió 400 cupos gratuitos para la sexta edición del proceso de formación ‘Mujeres cuidadoras de humedales’, dirigido a mujeres mayores de 18 años interesadas en fortalecer sus conocimientos y capacidades para la protección de estos ecosistemas en Bogotá.

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Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 2 de octubre y no es necesario contar con conocimientos o experiencia previa en temas ambientales para participar.

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El proceso de formación se desarrollará entre el 5 de octubre y el 2 de noviembre e incluye ocho encuentros virtuales, además de una jornada presencial en un humedal de la ciudad.

Durante las sesiones, las participantes recibirán formación sobre diferentes asuntos relacionados con el ambiente y los ecosistemas de Bogotá. Entre los contenidos están la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital, los humedales, la biodiversidad, la separación y manejo de residuos sólidos y el cambio climático.

También se abordarán temas de enfoque de género y herramientas digitales. La jornada presencial está programada para el 31 de octubre, entre las 8:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía, y permitirá a las participantes recorrer y reconocer uno de los humedales de la ciudad, además de conocer acciones relacionadas con su protección.

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Para acceder a uno de los 400 cupos se deben cumplir tres requisitos: ser mayor de 18 años, identificarse como mujer y tener disponibilidad para asistir a las actividades programadas.

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Las participantes que cumplan con al menos el 80 % de asistencia recibirán un certificado por el proceso de formación.

La formación comenzará el 5 de octubre con una sesión sobre la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital. El encuentro será virtual y se realizará entre las 4:00 y las 6:00 de la tarde.

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Las sesiones virtuales tendrán una duración de dos horas y la jornada presencial tendrá una duración de cuatro horas.

Las mujeres interesadas deberán completar el formulario de inscripción antes del 2 de octubre. Después de realizar el registro, recibirán un correo electrónico de confirmación con los enlaces y la información necesaria para participar en las actividades.

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