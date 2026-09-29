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Capturan a señalados de intento de hurto en el norte de Bogotá: hirieron a víctima

En videos que circulan por redes sociales se puede observar a la víctima herida.

Intento hurto en el norte de Bogotá.
Intento hurto en el norte de Bogotá.
Foto: suministrada y captura de video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

Un nuevo hecho de inseguridad volvió a alertar a los ciudadanos en Bogotá. En la tarde de este martes, 29 de septiembre, dos delincuentes intentaron robarle las pertenencias personales a un extranjero y, en medio del forcejeo, lo hirieron con una arma de fuego.

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Las autoridades informaron, horas más tarde, que los dos señalados delincuentes fueron capturados luego de que la comunidad del sector de la calle 100 con carrera 8, en la localidad de Chapinero, ayudara a interceptarlos y evitar su fuga.

Así lo intentaron robar

En el norte de la capital, un ciudadano extranjero fue abordado para robarle su celular y un reloj. El hombre se opuso, fue golpeado y herido por una bala que le rozó el brazo.

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Gracias a la reacción de la comunidad, escoltas y policías se permitió frustrar el hurto y capturar a los presuntos responsables.

De hecho, en videos que circulan por redes sociales se puede observar a la víctima herida. Asimismo, a los transeúntes que someten a uno de los delincuentes.

La teniente coronel Viviana Mendivelso, comandante de la estación de Policía Chapinero, detalló que además de los dos capturados, se inmovilizó una motocicleta en la que se transportaban los delincuentes, además, se les incautó un arma traumática y se recuperó el reloj que había sido hurtado.

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