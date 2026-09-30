JetSmart compensa a 44 niños tras retraso de vuelo a Cartagena: les dará hotel y alimentación

Los 44 niños que llegaron de madrugada al aeropuerto El Dorado para viajar a Cartagena finalmente recibirán una compensación de JetSmart luego de que su vuelo fuera retrasado por varias horas. La aerolínea asumirá los gastos de transporte y almuerzo durante la espera y además les dará una noche adicional de hotel.

El grupo está conformado por 53 viajeros, entre estudiantes, padres y acompañantes. Los niños tenían previsto viajar como parte de la celebración por su grado de quinto de primaria, un viaje que sus familias venían preparando desde hace varios meses.

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Los tiquetes fueron comprados en abril y el vuelo estaba programado inicialmente para las 5:10 de la mañana. Por eso, los viajeros llegaron alrededor de las 3:00 a. m. al aeropuerto para realizar el proceso de check-in.

Sin embargo, posteriormente recibieron información sobre un inconveniente relacionado con el mantenimiento de la aeronave y se les informó que la salida sería aplazada hasta horas de la tarde.



¿Por qué reclamaron los padres en El Dorado?

La demora generó molestia entre los estudiantes y sus familiares, quienes permanecieron en la zona de acceso 2 del puente aéreo mientras esperaban información sobre la nueva salida.

La coordinadora del grupo explicó la situación y recordó que se trataba de un viaje planeado con anticipación. “Estos tiquetes se compraron desde el mes de abril, llegamos hoy a las 3 de la mañana, el vuelo es a las 4:30 de la tarde, somos 53 viajeros, de ellos 44 son niños”.

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Los padres también explicaron que reunir el dinero para la excursión representó un esfuerzo durante varios meses. Algunos recurrieron a préstamos, rifas y actividades para poder financiar el viaje de los estudiantes.

“Hemos pagado este viaje desde comienzo de año con muchísimo esfuerzo”.

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La demora también generó preocupación por el itinerario, ya que el grupo tenía previsto regresar a Bogotá el domingo.

¿Qué gastos asumirá JetSmart?

Ante la modificación del itinerario, JetSmart confirmó al grupo que cubrirá los gastos adicionales generados mientras esperan la salida del vuelo hacia Cartagena.

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La aerolínea asumirá el costo del transporte y del almuerzo de los viajeros durante la espera. Además, les proporcionará una noche adicional de hotel debido al cambio en el cronograma del viaje.

De esta manera, los 44 estudiantes y los demás integrantes del grupo podrán continuar con el viaje una vez se concrete la nueva salida hacia Cartagena, mientras la aerolínea cubre los gastos adicionales ocasionados por el retraso.