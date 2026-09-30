Ojo si usa SITP: 14 rutas tendrán desvíos en Fontibón para entrar a Bogotá

A partir del próximo lunes 5 de octubre, 14 rutas del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) tendrán modificaciones temporales en sus recorridos por Fontibón, debido a un plan piloto de la Secretaría Distrital de Movilidad para facilitar el ingreso a Bogotá por la avenida La Esperanza.

El cambio se llevará a cabo de lunes a viernes, entre las 5:30 a. m. y las 9:30 a. m., debido a la modificación del sentido de la avenida La Esperanza, que durante este periodo funcionará únicamente de occidente a oriente.

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¿Cómo serán los cambios de las 14 rutas del SITP?

En ese sentido, las siguientes rutas del SITP modificarán sus recorridos en Fontibón, en otras localidades y en ambos sentidos; así están organizadas:



Rutas hacia Fontibón

Las rutas K324, K314, K329, K331, K312, K319 y K810 desviarán desde el sector de Atahualpa por la carrera 116 hacia el sur, para continuar por la avenida Centenario, carrera 128 y calle 22A.

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Las rutas K322 y K916 circularán por la avenida Centenario hacia el occidente hasta la carrera 128, donde tomarán hacia el norte y posteriormente la calle 22A hacia el occidente.

Por su parte, la ruta K337 tomará la carrera 116 hacia el sur, continuará por la calle 17D, carrera 120 y volverá a la avenida Centenario. Luego seguirá por la carrera 128 hacia el norte para retomar su recorrido habitual por la avenida La Esperanza.

Rutas hacia Fontibón.

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Rutas hacia otras localidades

Las rutas C321, L325 y H318 también tendrán cambios. Desde la calle 22A tomarán hacia el oriente, continuarán por la carrera 129 hacia el norte y luego por la avenida La Esperanza hasta la carrera 116. Desde allí bajarán por la carrera 116 hacia el sur para retomar su recorrido habitual por la avenida Centenario.

Una ruta tendrá cambios en ambos sentidos

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La ruta KH707 tendrá una modificación tanto hacia Fontibón como hacia Usme. Durante el horario del plan piloto no ingresará ni saldrá del sector de El Refugio y su recorrido llegará hasta la avenida Centenario, a la altura de la carrera 128.

Cambio de otras rutas.

TransMilenio recomendó a los usuarios mantener recargada y personalizada su tarjeta tullave para facilitar el acceso al servicio. También invita a consultar sus canales oficiales, incluido WhatsApp, y la página web de TransMilenio para conocer posibles actualizaciones sobre los recorridos.