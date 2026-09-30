Capturan docente por abusar de un estudiante de 15 años en Ciudad Bolívar: lo llevaba a su casa

Una investigación adelantada por la Policía y la Fiscalía permitió la captura de un hombre que se desempeñaba como docente y director de una fundación, señalado de cometer presuntos actos sexuales contra un adolescente de 15 años en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. La captura se realizó en el barrio Alameda Lucero Bajo, luego de las labores de recolección de información desarrolladas por los investigadores.

Según el expediente, los hechos habrían ocurrido el pasado 10 de agosto, cuando el adolescente, quien asistía a la fundación para recibir refuerzo escolar, habría sido llevado por el docente hasta una vivienda ubicada en el segundo piso del inmueble.

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De acuerdo con la investigación, una vez dentro del lugar, el hombre habría cerrado las puertas y presuntamente realizado actos sexuales contra el menor. Las autoridades señalaron que el capturado manifestó desempeñarse como director de la fundación desde hace aproximadamente 10 años y aseguró tener más de 35 años vinculado a ese proyecto.

El hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente para responder por el presunto delito de acto sexual violento agravado. La responsabilidad penal deberá ser determinada por la justicia.