Biblioteca Pública de la Participación Ciudadana reabre sus puertas en Bogotá.

La Biblioteca Pública de la Participación Ciudadana volvió a abrir sus puertas a la comunidad luego de culminar el proceso administrativo y las adecuaciones necesarias para garantizar nuevamente su funcionamiento.

El inmueble fue entregado por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, encargada de la operación de la biblioteca. Durante este proceso se realizaron trabajos de adecuación de infraestructura, pintura y mejoramiento de los espacios.

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Ubicada en la carrera 19 A N.° 63 C–40, en el barrio Baquero de la localidad de Barrios Unidos, la biblioteca vuelve a funcionar como punto de encuentro para las comunidades de Barrios Unidos, Chapinero y Teusaquillo.

Con la reapertura, los usuarios pueden acceder nuevamente a servicios como consulta en sala, afiliación y préstamo de material bibliográfico de BibloRed, promoción de lectura, estrategias territoriales, extensión bibliotecaria y préstamo a domicilio.



El espacio cuenta con una colección general y otra especializada en temas de participación ciudadana, además de conexión a Internet, sala infantil y aula múltiple. También dispone de sala general, sala tiflotécnica, sala de cine y un museo dedicado a la participación ciudadana, entre otros espacios. La biblioteca cuenta, además, con cicloparqueadero para la comunidad usuaria.

La programación también retomará actividades dirigidas a diferentes grupos de edad. Entre ellas están los programas de alfabetización digital para personas mayores, el Club de las Artesanas y la Hora del Cuento para niños y niñas. También continuarán espacios como el Café Literario y las actividades con la Comunidad Educativa Kumbhaka.

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“La biblioteca regresa renovada para continuar acompañando a la localidad de Barrios Unidos y retomar su programación habitual”, señaló Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte, quien destacó que la reapertura busca mantener este espacio como lugar de encuentro, participación y acceso al conocimiento, la lectura y la cultura.

Por su parte, Andrea Victorino, directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed, destacó que el regreso de la biblioteca permitirá mantener el acceso a servicios bibliotecarios y a una programación cultural enfocada en las características de las comunidades del territorio.

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La biblioteca presta servicio de martes a sábado, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, con una oferta gratuita para la ciudadanía.