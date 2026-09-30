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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Miembros de BTS fueron declarados huéspedes de honor por la Alcaldía de Bogotá

Miembros de BTS fueron declarados huéspedes de honor por la Alcaldía de Bogotá

La agrupación surcoreana llegó este miércoles a Bogotá de cara a los dos conciertos que tendrá en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

BTS
Blu Radio - Foto: AFP.
Foto: AFP.
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 30 de sept, 2026

A través del decreto 413 del 30 de septiembre de 2026, la Alcaldía de Bogotá nombró a Kim Nam-joon (RM), Kim Seok-jin (Jin), Min Yoon-gi (Suga), Jung Ho-seok (J-Hope), Park Ji-min (Jimin), Kim Tae-hyung (V) y Jeon Jung-kook (Jungkook), integrantes de BTS, como huéspedes de honor en la capital de Colombia.

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“Por medio del cual se declara Huésped de Honor de la Ciudad de Bogotá D.C. al grupo musical y artístico de la República de Corea, Bangtan Sonyeondan. En ceremonia especial, el señor alcalde Mayor de Bogotá, D.C., hará entrega de la copia del presente decreto en nota de estilo a tan ilustre Huésped”, indicó el decreto.

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De acuerdo con esto, habría un "evento especial" con presencia del alcalde Carlos Fernando Galán, aunque no se sabe si con presencia de los miembros de la agrupación o seria por medio del equipo de promotora, o equipo del artista para que este se haga afectivo.

BTS
BTS //
Foto: AFP

Los integrantes llegaron desde Seúl, Corea del Sur, este 30 de septiembre y estarán visitando el estadio para ver el avance de la producción, además de hacer pruebas de sonidos y revisar todos los detalles para que las dos fechas en la ciudad salgan de la mejor manera.

BTS llegó oficialmente a Bogotá para los conciertos del 2 y 3 de octubre que se llevarán a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, como parte de su gira mundial y como primera parada por Sudamérica.

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El primer video de la agrupación en la capital fue difundido por Noticias Caracol, quien ha hecho cubrimiento especial de este evento en la ciudad y, de acuerdo con el clip, fueron movilizados por uno de los buses de logística en el interior del aeropuerto, que inicialmente parecía un dual de TransMilenio por su parecido, pero estos son usados para ser llevados del avión al puente aéreo.

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