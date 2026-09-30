La tienda D1 "más lujosa de Colombia" estaría en Bogotá y así luce por dentro

Las tiendas D1 se han convertido en una de las opciones más conocidas para quienes buscan productos de mercado a precios bajos. Su modelo se caracteriza por ofrecer alimentos, artículos para el hogar y otros productos con precios que suelen competir con los de supermercados y comercios más tradicionales.

Precisamente por esa imagen de tienda económica y práctica, un establecimiento de D1 en Bogotá llamó la atención en redes sociales por tener una apariencia muy diferente a la habitual. El lugar, ubicado en la carrera 11 con calle 85, cerca del Centro Comercial Andino, fue mostrado en un video que rápidamente despertó comentarios entre los usuarios.

Publicidad

Un D1 con apariencia diferente

En las imágenes se observa desde el exterior un letrero de D1 con un acabado metalizado que le da una apariencia más sofisticada. Pero la diferencia se hace más evidente al entrar al establecimiento.



A diferencia de muchas tiendas de la cadena, donde predominan los colores claros, este local utiliza tonos oscuros, madera y una iluminación más tenue y amarilla. Estos elementos hacen que el espacio tenga una apariencia más cercana a la de una tienda de formato premium.

Los estantes también son diferentes. En lugar de los tradicionales muebles blancos, predominan estructuras oscuras que combinan con el piso y los acabados de madera distribuidos en distintas zonas del establecimiento.

Publicidad

Otro detalle que llamó la atención fue la forma en que están organizados los productos. En el video se aprecia que los artículos permanecen acomodados en sus cajas y que cada sección está distribuida de manera ordenada, lo que facilita ubicar los productos.

La iluminación también juega un papel importante en la apariencia del lugar. La luz amarilla y de menor intensidad crea un ambiente distinto al que suelen tener otros establecimientos de la cadena, generalmente más iluminados y con tonos blancos.

Publicidad

Hasta las cajas llamaron la atención

El video también muestra otro detalle que sorprendió a algunos usuarios, pues todas las cajas de pago estaban funcionando en el momento de la grabación.

Aunque este elemento no tiene relación directa con el diseño del establecimiento, contribuye a la percepción de que se trata de un local diferente al que muchas personas tienen en mente cuando piensan en una tienda D1.

Publicidad

Por sus acabados, distribución, iluminación y ubicación, el establecimiento ha sido descrito en redes sociales como “el D1 más lujoso de Colombia”. Sin embargo, esta denominación corresponde a una percepción generada por los usuarios y no necesariamente a una clasificación oficial de la cadena de descuestos; no obstante, en redes sociales, indicaron que con esta tienda se pretenden ofrecer una experiencia diferente a los usurios.

El curioso establecimiento se encuentra en una zona de Bogotá conocida por sus comercios, restaurantes y centros empresariales, muy cerca del Centro Comercial Andino. Allí, el tradicional concepto de tiendas de descuento adopta una apariencia mucho más sofisticada sin abandonar el modelo por el que D1 es reconocido, ofrecer productos de consumo cotidiano a precios competitivos.