Tiendas D1 venderá artesanías colombianas: así funcionará el proyecto con más de 50 mujeres

Lo que para muchos compradores puede terminar siendo un producto más en una estante comenzó lejos de Bogotá, entre hilos, agujas y horas de trabajo artesanal. Detrás de la nueva colección de D1 hay mujeres, comunidades y artesanos de distintas regiones del país que encontraron en sus oficios una forma de generar ingresos y mantener conocimientos que han pasado de generación en generación.

La cadena presentó Red Flag A Mano: valoremos lo nuestro, una iniciativa desarrollada junto con fundaciones y comunidades de artesanos de Córdoba, Atlántico, Magdalena, Putumayo y La Guajira. La colección reúne 11 productos que serán comercializados de manera gradual en diferentes ciudades.

El primer lanzamiento se realizará en Bogotá, donde desde el pasado sábado 12 de septiembre los productos estarán disponibles en 20 tiendas seleccionadas de D1.

Uno de los grupos que hace parte de esta iniciativa es Hilando A La Rueda Rueda, un proyecto de la Fundación A La Rueda Rueda, en Montería, Córdoba. Allí, más de 50 mujeres tejedoras participaron en la elaboración de 1.300 servilletas de lino tejidas a mano.



Para estas mujeres, el trabajo no se queda únicamente en la elaboración de una pieza. El tejido también representa una posibilidad de generar ingresos y fortalecer su autonomía económica.

¿Qué productos artesanales venderá D1 en esta colección?

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La colección está conformada por 11 referencias elaboradas por artesanos de diferentes regiones del país. Entre los productos que llegarán a las tiendas se encuentran:



Servilletas.

Tazones.

Canastos.

Cajas.

Individuales.

Mochilas.

Estuches.

Portacalientes.

Abanicos.

Móviles decorativos.

De acuerdo con D1, se dispondrán entre 400 y 600 unidades de cada producto en cada ciudad. La expectativa es que el inventario disponible en las tiendas habilitadas se comercialice en su totalidad.

Eliana Posada, vicepresidente comercial de D1, explicó que la cadena asumió el papel de puente entre los artesanos y los compradores.

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¿Cómo llegó el trabajo de los artesanos a las tiendas D1?

El lanzamiento de la colección se realizó en las oficinas de D1 en Bogotá y contó con representantes de la compañía, la Fundación A La Rueda Rueda, aliados y otros artesanos vinculados al proyecto.

Para las tejedoras de Montería, el paso de los talleres a las tiendas representa que sus productos puedan llegar a compradores que, hasta ahora, no habían tenido acceso a este tipo de piezas.

Las 1.300 servilletas elaboradas por las mujeres de Córdoba son una muestra de ese proceso. Cada una fue tejida a mano antes de llegar a la colección que ahora se encuentra disponible en Bogotá.

La iniciativa contempla ampliar progresivamente la presencia de estos productos a otros puntos del país. Así, el proyecto busca conectar el trabajo de comunidades artesanales con nuevos compradores mediante la distribución en tiendas D1.

Por ahora, el primer paso está en Bogotá, donde las piezas podrán encontrarse en las 20 tiendas seleccionadas. Detrás de cada producto habrá una historia que empezó mucho antes de llegar a una góndola: la de las personas que dedicaron horas a conservar un oficio y convertirlo en una fuente de ingresos.