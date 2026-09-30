A partir de esta fecha cambiará el nombre del Movistar Arena en Bogotá: "Nueva etapa"

El 29 de septiembre fue visto cómo un equipo logístico comenzó el desmonte del nombre Movistar Arena del centro de eventos, el cual tendrá una transformación pronto y, según explicaron, hace parte de un avance para mejorar aún más el sitio como referente de la industria de entretenimiento en Colombia.

"El cambio no representa el final, por el contrario, la arena entra en una nueva etapa con una agenda que confirma la fuerza de la industria del entretenimiento en Colombia. Más de 50 shows están programados para los últimos meses de 2026 y más de 80 espectáculos ya están confirmados para 2027. La música, los grandes artistas, las experiencias y millones de espectadores seguirán encontrándose bajo el mismo techo, que hace parte de la identidad de la ciudad", indicaron en un comunicado.

BLU Radio // Movistar Arena Bogotá // Foto: Blu Radio

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¿Cuándo cambiará el nombre oficialmente del Movistar Arena?

De acuerdo a lo mencionado en el comunicado oficial, a partir del 1 de noviembre se podría conocer el nuevo nombre de la arena ya que seguirá llevando este hasta el 31 de octubre, pero confirmando que el 'Arena' se conservará, confirmando que solo cambiará el apoyo oficial que ha tenido desde 2018, año en el cual fue inaugurado este centro de eventos en la capital.

¿Por qué quitaron el letrero del Movistar Arena de Bogotá?

El retiro del aviso se produce semanas después de que se conociera la operación mediante la cual BitHub Entertainment adquirió el 50 % restante de la sociedad que administra el recinto, con lo que pasó a tener el control total del escenario.



BitHub Entertainment también está detrás del DaviArena, el escenario que próximamente será inaugurado en Medellín como una nueva apuesta para ampliar la oferta de conciertos y entretenimiento en Antioquia.

Desde su inauguración en 2018, el Movistar Arena ha recibido a más de 5,5 millones de personas y ha sido escenario de presentaciones de más de 400 artistas nacionales e internacionales. Para este año, el recinto tiene proyectada la realización de más de 160 eventos, lo que da cuenta del volumen de actividad que continuará teniendo bajo el control de BitHub Entertainment.

Movistar Arena / Foto @MigracionCol