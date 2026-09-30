¿Viajaron en Transmilenio? Así fue la llegada y primeros minutos de BTS en Bogotá

La espera de miles de fanáticos llegó a su fin y en la noche de este miércoles, 30 de septiembre, BTS llegó oficialmente a Bogotá para los conciertos del 2 y 3 de octubre que se llevarán a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, como parte de su gira mundial y como primera parada por Sudamérica.

El primer video de la agrupación en la capital fue difundido por Noticias Caracol, quien ha hecho cubrimiento especial de este evento en la ciudad y, de acuerdo con el clip, fueron movilizados por uno de los buses de logística en el interior del aeropuerto, que inicialmente parecía un dual de TransMilenio por su parecido, pero estos son usados para ser llevados del avión al puente áereo.

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Primer video de BTS en Bogotá

#Entretenimiento | La banda surcoreana BTS ya se encuentra en Bogotá, Colombia, para el inicio de su gira 'BTS Arirang' por Sudamérica.



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Estos son los primeros minutos de los surcoreanos en territorio colombiano para uno de los conciertos más esperados de la historia del entretenimiento del país, que, según cifras oficiales, impactará positivamente la economía en la ciudad.



“El gasto en alojamiento representa uno de los principales componentes en el movimiento económico que dejará el evento con una estimación de $ 29.384 millones. Le siguen el transporte interno, con $ 17.557 millones, y las compras y recuerdos con $ 12.976 millones. El mayor gasto se concentraría en alimentos y bebidas, con $39.108 millones”, indicó el Distrito sobre lo que se espera recibir por el turismo gracias a este concierto.

Es la primera vez que visitan Colombia, luego de un tiempo de pausa por el servicio militar obligatorio que tuvieron que prestar en Corea del Sur, pero que tras el regreso los impulsó a conocer nuevos países para conectar con nuevos fans, en esta caso con una parada importante en Bogotá.

BTS // Foto: AFP