A la cárcel los delincuentes que robaron e hirieron a extranjero en el norte de Bogotá

Los dos hombres señalados de atacar y robar a un ciudadano extranjero en el norte de Bogotá fueron enviados a la cárcel por decisión de un juez de la República. El hecho ocurrió en la tarde del 29 de septiembre, en inmediaciones de la calle 100 con carrera 8, en la localidad de Chapinero, cuando los sujetos habrían abordado a la víctima para hurtarle sus pertenencias y, durante el forcejeo, la hirieron.

De acuerdo con la información entregada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, los dos señalados delincuentes fueron capturados el mismo día gracias a la reacción de ciudadanos, miembros de un esquema de seguridad y policías que intervinieron para evitar que escaparan. Posteriormente, fueron puestos a disposición de la Policía Metropolitana de Bogotá y de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.

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Galán informó que los procesados deberán responder por los delitos de hurto calificado y agravado y falsedad marcaria, debido a que se movilizaban en una motocicleta con placas falsas. También señaló que los responsables deben enfrentar el proceso judicial por la violencia ejercida durante el hecho y por el riesgo que, según indicó, representaron para otros ciudadanos.

Intento hurto en el norte de Bogotá. Foto: suministrada y captura de video

Según el reporte de la Policía, durante el procedimiento fue inmovilizada la motocicleta en la que se movilizaban los sospechosos, incautada un arma traumática y recuperado el reloj que habría sido hurtado.



En su momento, la teniente coronel Viviana Mendivelso, comandante de la estación de Policía de Chapinero, explicó que la reacción de la comunidad, escoltas y uniformados permitió frustrar el robo y concretar las capturas.

El caso quedó registrado en videos que circularon en redes sociales, en los que se observa a la víctima lesionada y a varios ciudadanos reteniendo a los señalados antes de la llegada de las autoridades.

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“Estos criminales deben ser procesados con el máximo rigor por haber ejercido violencia extrema y poner en riesgo la vida de varios ciudadanos”, concluyó el alcalde.