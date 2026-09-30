El mejor destino para conocer sobre el café colombiano queda en Antioquia

El café se ha posicionado como producto estrella de Colombia en todo el mundo. Muchos turistas llegan con ganas de probar el de mejor calidad cuando visitan el país y buscan rutas cafeteras que le permitan conocer de primera mano la producción.

Aunque el Eje Cafetero ha sido clave en este turismo y como exportador de café de calidad en todo el mundo, según un estudio de Booking.com, un municipio en Antioquia ha crecido por encima de esta región y se ha posicionado como el más apetecido por turistas por su gran trabajo en esta materia.

Café Foto: referencia, ImageFX

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El mejor destino de café colombiano queda en Antioquia

Santa Bárbara, Antioquia, se ha posicionado como el mejor destino cafetero, según Booking.com. Aparte de ser un municipio rico en cultura, en los últimos meses ha tenido un crecimiento especial en comparación a otros.

“Con un crecimiento del 146,7% en búsquedas, Santa Bárbara encabeza el listado y pone a Antioquia en el radar de los viajeros interesados en descubrir otros territorios vinculados con la cultura cafetera. El municipio se posiciona así como el destino con el mayor incremento dentro del análisis, superando incluso el crecimiento registrado por localidades del tradicional Eje Cafetero. Para quienes quieran conocerlo, una opción es llegar por carretera y quedarse en el municipio para explorar con más calma sus paisajes y la cultura cafetera de la zona”, explicaron.



Santa Bárbara, Antioquia // Foto: Alcaldía de Santa Bárbara, Antioquia

¿Dónde queda Santa Bárbara y cómo llegar?

Este municipio queda a menos de dos horas de Medellín, saliendo por el sur de la ciudad por la vía que conecta Sabaneta con Caldas. Por ende, para llegar desde cualquier parte del país se recomienda primero arribar a la capital antioqueña.

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