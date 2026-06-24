Colombianos cambian su forma de tomar café, según estudio de Fedecafé

Colombia, reconocida históricamente como una de las potencias cafeteras del mundo por la calidad de su producción, vive una nueva etapa en su relación con el café. El cambio ya no está únicamente en los campos donde se cultiva el grano, sino también en los hogares, tiendas especializadas y espacios de consumo donde los colombianos empiezan a valorar más la experiencia detrás de cada taza.

De acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros, el consumo interno se mantiene en 2,28 millones de sacos de café al año, mientras que la categoría de café empacado en retail continúa creciendo. Según datos de NielsenIQ, este mercado alcanzó ventas aproximadas por USD 550 millones en el último año y registra un crecimiento superior al 40% durante los últimos dos años, acercándose a un mercado de USD 600 millones.

Este comportamiento refleja una transformación en los hábitos de consumo: los colombianos están dejando atrás la idea del café como una bebida cotidiana sin mayor diferenciación y avanzan hacia una cultura donde el origen, el sabor y la preparación tienen un papel protagonista.

Café Foto: referencia, ImageFX

El sabor se convierte en el principal factor de decisión del consumidor

Durante años, el precio fue uno de los elementos más determinantes al momento de elegir una marca de café. Sin embargo, esta tendencia empezó a cambiar. Según el Consumer Understanding and Usage Study (CUAS 2024), el sabor se consolidó como el principal criterio de compra y también como la razón más importante para probar nuevas alternativas.



El consumidor colombiano busca ahora identificar perfiles de sabor, conocer las características del grano y encontrar propuestas que se ajusten a sus preferencias. La taza dejó de ser únicamente una necesidad diaria para convertirse en una experiencia que involucra conocimiento y exploración.

“El consumidor ya no busca únicamente una bebida; quiere entender su origen, descubrir nuevos perfiles de sabor y vivir experiencias alrededor de cada taza”, afirmó Rodrigo Ernesto Tercero Gómez, representante de Café OMA, al analizar la evolución del mercado cafetero nacional.