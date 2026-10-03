Alta movilidad en Santander durante la semana de receso escolar

Las terminales de transporte de Santander registran una alta afluencia de viajeros con el inicio de la semana de receso escolar. Las autoridades confirmaron que se espera la movilización de cerca de 85.000 vehículos por las principales vías del departamento durante estos días.

Ante el incremento del flujo vehicular, las autoridades desplegaron operativos en los principales corredores viales de acceso y salida de Santander, además de instalar puestos de control de la Policía de Tránsito y Transporte.

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En total, cerca de 1.600 hombres de la Policía y el Ejército, junto con unidades de Tránsito y Transporte, estarán encargados de brindar seguridad y acompañamiento a los viajeros durante la semana de receso escolar.

El dispositivo también contempla un refuerzo especial en los municipios turísticos de San Gil, Barichara y Socorro, donde se dispuso de alrededor de 1.200 uniformados de la Policía para apoyar las labores de seguridad en el casco urbano y movilidad ante la llegada de visitantes.



El mayor Iván Acosta, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte de Santander, señaló que l"os corredores hacia Bogotá y la Costa Atlántica son, hasta el momento, los que registran mayor movimiento, debido a que corresponden a algunos de los destinos más solicitados durante esta temporada".

De igual manera invitó a todos los conductores a manejar con precaución, no acelerar en curva, no consumir bebidas embriagantes, si se viaja con niños tener la documentación en regla y permisos respectivos de los padres de familia.

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Once áreas de prevención se instalaron en los 5 corredores de acceso y salida de Santander para acompañar a conductores que aprovechan esta semana de receso escolar para disfrutar en familia.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito, conducir con precaución y planificar sus desplazamientos para evitar contratiempos durante esta semana de alta movilidad.