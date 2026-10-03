Mujer y sus dos hijos se refugiaron en el patio durante incendio en Bucaramanga

Una mujer y sus dos hijos, de 7 y 15 años, tuvieron que ser rescatados por los Bomberos de Bucaramanga durante un incendio ocurrido en la madrugada en una vivienda del barrio La Joya. Las autoridades investigan si la emergencia se originó por un corto circuito o si estaría relacionada con la posible acción de un hombre, expareja de la mujer.

El teniente Edgar Ochoa, comandante de Bomberos Bucaramanga, explicó que al llegar encontraron fuego en el primer piso de la vivienda, principalmente en la zona de la sala, mientras las llamas también alcanzaban un segundo nivel donde había un mezanine de madera.

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La mujer y sus dos hijos lograron refugiarse en el patio de la casa mientras los bomberos ingresaban para controlar el incendio y ponerlos a salvo. Ninguno sufrió quemaduras de consideración.

Una mujer y sus dos hijos menores fueron rescatados por bomberos tras incendio que se presentó en una vivienda del barrio La Joya de Bucaramanga. Investigan las causas que provocaron las llamas #VocesySonidos pic.twitter.com/dMmQFjF7h9 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 3, 2026

El ingreso de los organismos de emergencia fue complejo debido a que la vivienda tenía una reja que impedía el acceso. Los bomberos tuvieron que forzar la entrada y romper algunos vidrios, mientras la Policía Nacional brindó seguridad durante el procedimiento.



Aunque inicialmente se contempla un posible corto circuito como causa del incendio, también se investiga la hipótesis de que el fuego haya sido provocado por un hombre que sería expareja de la mujer.

La familia perdió todo, incluso dos motocicletas que se encontraban dentro de la vivienda fueron totalmente destruidas por las llamas.

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La Sijín asumió las investigaciones para establecer qué ocurrió y determinar el origen del incendio. Por ahora, ninguna de las dos hipótesis ha sido confirmada por las autoridades.