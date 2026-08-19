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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan a hombre señalado de atacar con cuchillo a su pareja en Bucaramanga

Capturan a hombre señalado de atacar con cuchillo a su pareja en Bucaramanga

Una mujer de 44 años resultó gravemente herida tras recibir múltiples lesiones con un arma cortopunzante. El presunto agresor fue capturado en flagrancia por la Policía.

Capturado por feminicidio.
Capturado por feminicidio.
FOTO: Policía de Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

Un grave caso de violencia contra una mujer se registró en el barrio Girardot de Bucaramanga, donde una mujer de 44 años resultó gravemente herida tras ser atacada con un arma cortopunzante, al parecer, por su pareja sentimental.

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El hecho ocurrió aproximadamente en la calle 25 entre carreras 4 y 5. De acuerdo con el reporte policial, una auxiliar del CAI Girardot solicitó apoyo luego de advertir una aglomeración de personas involucradas en una riña.

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Cuando los uniformados llegaron al lugar encontraron a la mujer con múltiples heridas y solicitaron apoyo para trasladarla a un centro asistencial. La víctima fue llevada al Hospital Universitario de Santander para recibir atención médica.

Según la información conocida sobre el caso, la mujer sufrió múltiples lesiones con un arma cortopunzante, entre ellas heridas en el tórax, mano derecha, abdomen, muslo izquierdo y cuello. Su estado de salud es reportado como crítico.

El presunto agresor, un hombre de 50 años que sería la pareja sentimental de la víctima, permaneció inicialmente bajo custodia policial en el CAI Girardot, junto con el arma que habría sido utilizada durante la agresión.

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Posteriormente, fue trasladado a un centro asistencial para su valoración médica y, una vez cumplido el procedimiento correspondiente, quedó capturado y a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

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La Policía informó que el caso fue atendido como un hecho de violencia intrafamiliar, mientras las autoridades judiciales avanzan en la investigación para determinar las circunstancias y responsabilidades por la agresión.

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El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, destacó la reacción de los uniformados ante el llamado de la comunidad y señaló que la institución mantiene el compromiso de actuar de manera inmediata frente a hechos de violencia al interior de los hogares.

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La Fiscalía será la encargada de adelantar el proceso judicial y presentar al capturado ante un juez de control de garantías, quien definirá su situación jurídica.

Los hechos de violencia contra las mujeres y las agresiones en el entorno familiar requieren una respuesta inmediata de las autoridades y de la comunidad. En este caso, la alerta generada por las personas que se encontraban en el sector permitió la llegada de la Policía, la atención de la víctima y la captura del presunto agresor.

El caso es materia de investigación y, mientras se define su responsabilidad ante la justicia, el hombre se presume inocente.

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