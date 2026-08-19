En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Polémica minvivienda
Reconstrucción de Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Suspenden a reconocido tenista Nick Kyrgios tras dar positivo en consumo de cocaína

Suspenden a reconocido tenista Nick Kyrgios tras dar positivo en consumo de cocaína

El tenista de 31 años, que alcanzó en 2022 la final de Wimbledon, no superó un test durante el torneo ATP 250 de Mallorca el pasado 22 de junio.

Nick Kyrgios
Nick Kyrgios
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

El reconocido tenista australiano Nick Kyrgios fue suspendido provisionalmente tras dar positivo por cocaína, informó este miércoles la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA).

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El tenista de 31 años, que alcanzó en 2022 la final de Wimbledon, no superó un test durante el torneo ATP 250 de Mallorca el pasado 22 de junio.

Últimas noticias

Tolima vs. Independiente del Valle.
Fútbol

Tolima cae en casa y queda al borde la eliminación de la Copa Libertadores

Rodri.jpg
Fútbol

Mourinho a Rodri: "No puedo tener jugadores que se lo piensan dos veces"

"El 17 de julio de 2026, un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confirmó la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína", señaló la ITIA.

La agencia indicó que la suspensión está vigente desde el 4 de agosto, y el jugador no ha apelado la decisión y asumió "total responsabilidad" en una publicación de Instagram.

Nick Kyrgios Foto AFP.jpg
Nick Kyrgios //
Foto: AFP

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

"Cometí un enorme error", escribió. "Lo siento, pido perdón a mis aficionados, a mi familia, a mis patrocinadores y a todas las personas cercanas a mí".

Publicidad

"Por encima de todo, pido perdón a los niños que me siguen", señaló el australiano, de un talento innegable pero a menudo opacado por su temperamento y lesiones.

"Sé el ejemplo que da esto y estoy profundamente decepcionado conmigo mismo", incidió.

Dotado de un buen servicio y de potentes golpes, Kyrgios ha ganado a lo largo de su carrera siete títulos individuales ATP, y alcanzó el número 13 del ránking en 2016.

Publicidad

Su mejor rendimiento en un torneo de Grand Slam fue sobre la hierba de Wimbledon en 2022, donde alcanzó la final, perdida en cuatro sets contra el serbio Novak Djokovic.

En enero admitió que quizás nunca volverá a su mejor versión como jugador, siendo uno de los escasos tenistas en haber sumado victorias oficiales contra el "Big Four" formado por Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal y Andy Murray.

Nick Kyrgios (1).jpg
Nick Kyrgios
Foto: AFP

Pero una serie de lesiones en el codo, muñeca, cadera, rodillas, hombros y clavícula le han ido lastrando, hasta el número 919 del ránking ATP.

Se ha sometido a numerosas operaciones, siendo la más importante una reconstrucción completa de su muñeca derecha en 2024.

El miércoles dijo que las lesiones le habían supuesto "un duro peaje físico y mental".

"Nada de eso justifica lo que hice", declaró al respecto de su test. "La buena noticia es que esto me ha dado un toque de atención".

"Lo siento, trabajaré y volveré mejor", añadió.

Relacionados

Tenis

Publicidad

Publicidad

Publicidad