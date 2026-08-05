En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Posesión Abelardo De La Espriella
Papa León XIV
Alfonso Lizarazo
Laura Valentina Lozano

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan a siete personas con armas y droga en operativo policial en Floridablanca

Capturan a siete personas con armas y droga en operativo policial en Floridablanca

Como resultado del procedimiento, las autoridades incautaron tres armas de fuego, un arma neumática, seis teléfonos celulares y dos kilogramos de marihuana.

FOTO CAPTURADOS DROGAS FLORIDABLANCA.jpg
FOTO. Capturados con drogas en Floridablanca- suministrada por Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 5 de ago, 2026

La Policía Nacional capturó en flagrancia a siete personas e incautó armas de fuego, estupefacientes y otros elementos durante un operativo realizado en el casco antiguo de Floridablanca, en una acción orientada a combatir el tráfico local de drogas y fortalecer la seguridad en el área metropolitana de Bucaramanga.

El procedimiento dejó como resultado la captura de seis hombres de 18, 21, 23, 24, 26 y 27 años, además de una mujer de 27 años, quienes deberán responder por los delitos de tráfico de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Los hechos ocurrieron en la calle 3 con carrera 7, donde la patrulla del cuadrante acudió tras recibir información de la comunidad sobre varias personas que, presuntamente, portaban armas de fuego. Al notar la presencia policial, varios de los sospechosos intentaron huir.

Inicialmente, los uniformados interceptaron a dos de los implicados, a quienes les encontraron tres armas de fuego y munición. Durante el operativo, los demás ingresaron a una vivienda para intentar evadir la acción de las autoridades, por lo que fue necesario reforzar el dispositivo con otras unidades para asegurar el inmueble.

Uno de los presuntos delincuentes logró escapar momentáneamente por los tejados de las viviendas vecinas, pero fue ubicado y capturado minutos después gracias al cierre de las posibles rutas de escape implementado por la Policía.

En el registro realizado al inmueble fueron encontrados otros cuatro ciudadanos, además de sustancias estupefacientes listas para su comercialización, un arma neumática, un revólver neumático modificado, seis teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación.

Publicidad

Como resultado del procedimiento, las autoridades incautaron dos kilogramos de marihuana distribuidos en 68 paquetes, 149 cigarrillos artesanales de marihuana y 500 gramos de base de coca, afectando las rentas ilegales derivadas del microtráfico.

“La información oportuna de la comunidad y la reacción inmediata de nuestros uniformados permitieron neutralizar este hecho delincuencial y sacar de circulación armas y estupefacientes que representaban un riesgo para la seguridad ciudadana. Continuaremos adelantando operaciones focalizadas para capturar a quienes pretendan afectar la tranquilidad de los habitantes del área metropolitana”, señaló el general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Los siete capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará el proceso judicial correspondiente.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Marihuana

Floridablanca

Bucaramanga

Santander

Bandas criminales

Tráfico de drogas

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad