Capturan a siete personas con armas y droga en operativo policial en Floridablanca

La Policía Nacional capturó en flagrancia a siete personas e incautó armas de fuego, estupefacientes y otros elementos durante un operativo realizado en el casco antiguo de Floridablanca, en una acción orientada a combatir el tráfico local de drogas y fortalecer la seguridad en el área metropolitana de Bucaramanga.

El procedimiento dejó como resultado la captura de seis hombres de 18, 21, 23, 24, 26 y 27 años, además de una mujer de 27 años, quienes deberán responder por los delitos de tráfico de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Los hechos ocurrieron en la calle 3 con carrera 7, donde la patrulla del cuadrante acudió tras recibir información de la comunidad sobre varias personas que, presuntamente, portaban armas de fuego. Al notar la presencia policial, varios de los sospechosos intentaron huir.

Inicialmente, los uniformados interceptaron a dos de los implicados, a quienes les encontraron tres armas de fuego y munición. Durante el operativo, los demás ingresaron a una vivienda para intentar evadir la acción de las autoridades, por lo que fue necesario reforzar el dispositivo con otras unidades para asegurar el inmueble.



La Policía capturó a siete personas en un operativo realizado en Floridablanca, donde fueron incautadas tres armas de fuego, dos kilos de marihuana y celulares. Según las autoridades, el operativo permitió afectar las rentas criminales de la banda 'Los del Sur' #VocesySonidos pic.twitter.com/dzBPRPw01a — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 4, 2026

Uno de los presuntos delincuentes logró escapar momentáneamente por los tejados de las viviendas vecinas, pero fue ubicado y capturado minutos después gracias al cierre de las posibles rutas de escape implementado por la Policía.

En el registro realizado al inmueble fueron encontrados otros cuatro ciudadanos, además de sustancias estupefacientes listas para su comercialización, un arma neumática, un revólver neumático modificado, seis teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación.

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Como resultado del procedimiento, las autoridades incautaron dos kilogramos de marihuana distribuidos en 68 paquetes, 149 cigarrillos artesanales de marihuana y 500 gramos de base de coca, afectando las rentas ilegales derivadas del microtráfico.

“La información oportuna de la comunidad y la reacción inmediata de nuestros uniformados permitieron neutralizar este hecho delincuencial y sacar de circulación armas y estupefacientes que representaban un riesgo para la seguridad ciudadana. Continuaremos adelantando operaciones focalizadas para capturar a quienes pretendan afectar la tranquilidad de los habitantes del área metropolitana”, señaló el general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Los siete capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará el proceso judicial correspondiente.

