Incautan un cargamento de marihuana que pretendían distribuir en Bello, norte del Valle de Aburrá

En un operativo adelantado por agentes de la Policía Nacional en el municipio de Bello se incautaron 117 kilogramos de marihuana que eran movilizados de manera ilegal y que, presuntamente, tenían como destino su comercialización en diferentes sectores del norte del área metropolitana.

La operación se desarrolló en el barrio París, luego de que información aportada oportunamente por la ciudadanía alertara sobre movimientos sospechosos relacionados con el cargue de varios paquetes a un vehículo.

“Gracias a una información suministrada por la ciudadanía se conoció que dos individuos estarían cargando varios paquetes sospechosos en un vehículo. De inmediato, los uniformados llegaron al lugar y verificaron el automotor, donde fueron hallados tres costales que contenían 234 paquetes de marihuana”, señaló el Teniente Coronel, José Fernando Mazo Rivera, comandante del Distrito 6 de Policía.

El cargamento de marihuana incautado tierne un peso aproximado de 117 kilogramos, también fue retenido por los agentes de la policía un teléfono celular que será sometido a análisis técnico por parte de los investigadores



El propósito es obtener elementos materiales de prueba que permitan identificar a los responsables del transporte de la droga, establecer la trazabilidad del cargamento y determinar posibles vínculos con estructuras de delincuencia organizada.