En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Terremoto en Venezuela
Hora Gaviria
Selección Colombia
La Ola Blu
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Incautan un cargamento de marihuana que pretendían distribuir en Bello, norte del Valle de Aburrá

Incautan un cargamento de marihuana que pretendían distribuir en Bello, norte del Valle de Aburrá

Los más de 100 kilos decomisados eran transportados en un automóvil. El CTI de la Fiscalía seguirá con los trabajos de investigación para desarticular la red de distribución.

Bello marihuana.jpg
La marihuana incautada pretendía ser distribuida en el norte del Valle de Aburrá
Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de jul, 2026

En un operativo adelantado por agentes de la Policía Nacional en el municipio de Bello se incautaron 117 kilogramos de marihuana que eran movilizados de manera ilegal y que, presuntamente, tenían como destino su comercialización en diferentes sectores del norte del área metropolitana.

Vea también:

En encomiendas bandas criminales envían estupefacientes en Santander.jpg
Santanderes

Decomisan cargamento de marihuana avaluado en $24 millones de pesos en San Gil

La operación se desarrolló en el barrio París, luego de que información aportada oportunamente por la ciudadanía alertara sobre movimientos sospechosos relacionados con el cargue de varios paquetes a un vehículo.

“Gracias a una información suministrada por la ciudadanía se conoció que dos individuos estarían cargando varios paquetes sospechosos en un vehículo. De inmediato, los uniformados llegaron al lugar y verificaron el automotor, donde fueron hallados tres costales que contenían 234 paquetes de marihuana”, señaló el Teniente Coronel, José Fernando Mazo Rivera, comandante del Distrito 6 de Policía.

El cargamento de marihuana incautado tierne un peso aproximado de 117 kilogramos, también fue retenido por los agentes de la policía un teléfono celular que será sometido a análisis técnico por parte de los investigadores

El propósito es obtener elementos materiales de prueba que permitan identificar a los responsables del transporte de la droga, establecer la trazabilidad del cargamento y determinar posibles vínculos con estructuras de delincuencia organizada.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Policía Nacional

Policía Antinarcóticos

Medellín

Publicidad

Publicidad

Publicidad