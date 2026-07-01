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Blu Radio  / Nación  / ¿Qué pasó con el vuelo de Avianca de París a Bogotá? Tuvo que desviarse a Madrid

¿Qué pasó con el vuelo de Avianca de París a Bogotá? Tuvo que desviarse a Madrid

La aerolínea y la Aeronáutica Civil confirmaron que la aeronave aterrizó de forma preventiva tras registrar una alerta en uno de sus motores. Los pasajeros continuarán su ruta en un avión de reserva.

Avianca.
Aerolínea Avianca.
Foto: Avianca.
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 1 de jul, 2026

Un avión de la aerolínea Avianca, que cumplía la ruta internacional entre París y Bogotá, tuvo que desviar su trayectoria de emergencia hacia el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en España. El hecho generó preocupación inicial entre los usuarios, lo que obligó al pronunciamiento de las autoridades aéreas.

La compañía aérea y la Aeronáutica Civil aclararon de forma inmediata que la maniobra no correspondió a una emergencia crítica en pista. El aterrizaje se efectuó bajo protocolos preventivos y la situación se encuentra bajo control técnico.

¿Por qué se desvió el vuelo 055 de Avianca?

El vuelo afectado fue el AV055. De acuerdo con el reporte oficial emitido por la Aeronáutica Civil, la tripulación detectó una alerta técnica en el motor izquierdo de la aeronave mientras se encontraba en el espacio aéreo europeo.

Aunque la tripulación controló y solucionó la anomalía técnica en pleno vuelo, los protocolos de seguridad aeronáutica obligaron a modificar las condiciones del trayecto. El avión tuvo que descender a una menor altitud de crucero (FL310).

AIRBUS A320 DE AVIANCA.jpg
Foto: AFP.

A esta altura de vuelo, el consumo de combustible de la aeronave se incrementó considerablemente. Esta condición hacía inviable e inseguro continuar con la ruta transatlántica programada directamente hacia la capital colombiana.

¿Cuál es el estado actual de los pasajeros?

La Aeronáutica Civil confirmó que el avión aterrizó con total normalidad en Madrid. Una vez en tierra, la aeronave fue remitida inmediatamente a los talleres de la terminal aérea para comenzar una revisión técnica exhaustiva y determinar el origen de la falla.

Para garantizar el traslado y la tranquilidad de las personas a bordo, Avianca activó un plan de contingencia inmediato en la capital española. La empresa dispuso de una tripulación y un avión de reserva listos en Madrid para reanudar el viaje hacia Bogotá.

Hasta el momento, la aerolínea no ha reportado personas lesionadas ni afectaciones adicionales a la salud de los pasajeros durante la maniobra de desvío.

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