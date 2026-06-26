Avianca y LATAM habilitan vuelos entre Bogotá y Valencia para atender la emergencia en Venezuela

Las aerolíneas Avianca y LATAM Airlines Colombia anunciaron cambios en sus operaciones hacia Venezuela para garantizar la conectividad con ese país, luego del cierre temporal del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía por los daños ocasionados tras los terremotos registrados esta semana.

Avianca informó que, de manera temporal, operará su ruta entre Colombia y Venezuela a través del Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en la ciudad de Valencia. La medida incluye tanto los vuelos regulares como operaciones adicionales en modalidad chárter, que serán realizadas en aviones Airbus A320 con capacidad para 180 pasajeros.

La aerolínea explicó que los viajeros con reservas confirmadas en la ruta Bogotá-Caracas recibirán una notificación en el correo electrónico registrado para reprogramar su itinerario hacia Valencia. Además, indicó que estos vuelos también servirán para transportar brigadas de rescate y personal médico de la Cruz Roja Colombiana y la Patrulla Aérea Civil Colombiana que apoyarán la atención de la emergencia.

Quienes prefieran no viajar por esta alternativa podrán acceder, sin costo adicional, a cambios de fecha hasta el 31 de agosto, modificar su destino hacia Cúcuta o Riohacha, o solicitar el reembolso del tiquete, de acuerdo con las condiciones establecidas por la compañía.



Latam vuelos a Caracas desde Bogotá Foto: AFP

Por su parte, LATAM Airlines Colombia anunció la operación de tres vuelos especiales en la ruta Bogotá-Valencia-Bogotá, programados para los días 28 y 30 de junio, y 2 de julio, con el objetivo de atender a los pasajeros afectados por la suspensión de operaciones en Maiquetía.

La compañía también mantendrá medidas de flexibilidad para los viajeros con vuelos entre el 25 de junio y el 15 de julio, quienes podrán cambiar la fecha de viaje hasta por un año, solicitar la devolución del dinero o modificar su destino hacia Valencia, Cúcuta o Riohacha sin cargos adicionales.

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Ambas aerolíneas recomendaron a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos a través de sus canales oficiales y estar atentos a las comunicaciones enviadas a los correos electrónicos registrados en sus reservas, mientras continúan las restricciones operativas en el principal aeropuerto de Caracas.