"Estamos aquí para sacarte": salvadoreños ubican con vida a niña de 15 años en La Guaira

La misión humanitaria que El Salvador envió a Venezuela logró el rescate de Camila Sofía Medina Rivas, una adolescente de 15 años que permanecía atrapada junto a su mascota entre los escombros de un edificio de nueve pisos colapsado en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos del pasado miércoles.

El presidente del país centroamericano, Nayib Bukele, informó que la joven fue localizada con vida y que su madre aguardaba en el exterior del inmueble mientras los equipos especializados trabajaban para abrir un acceso seguro hasta el lugar donde se encontraba.

El momento del contacto fue compartido por los rescatistas salvadoreños, quienes buscaron transmitir tranquilidad y esperanza a la adolescente mientras continuaban las labores de búsqueda.

“Hola, Camila. Buenas tardes. Somos la UHR de El Salvador. Estamos aquí para ayudarte, para sacarte lo más pronto posible”, le expresó uno de los integrantes del equipo, quien también le pidió mantenerse fuerte y responder con golpes sobre la superficie para facilitar su ubicación dentro de la estructura colapsada.



Durante el intercambio, los especialistas solicitaron a la joven que describiera qué movimientos podía realizar en el reducido espacio donde permanecía atrapada y le recordaron que todo el equipo trabajaba para llegar hasta ella.

“Es un gusto saludarte de parte de nosotros, los salvadoreños, y estamos aquí para hacer todo lo posible y lo necesario que esté a nuestro alcance”, añadió el rescatista, mientras el operativo avanzaba con herramientas especializadas para romper las paredes que aún impedían el acceso al punto donde se encontraba la menor.

Horas antes, el presidente Nayib Bukele había informado que los equipos de rescate ya habían localizado a Camila Sofía Medina Rivas con vida y explicó que todavía era necesario atravesar varias paredes para concretar el rescate.

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La participación de El Salvador forma parte de una amplia operación de asistencia internacional ordenada tras la emergencia sísmica. Inicialmente, el Gobierno salvadoreño ofreció el envío de 300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipos, medicamentos e insumos de primera necesidad para apoyar las labores de búsqueda y atención de víctimas. Posteriormente, la misión fue reforzada con seis aeronaves y un mayor volumen de maquinaria especializada, elevando la capacidad operativa del contingente desplazado hacia La Guaira.

Entretanto, autoridades de Venezuela mantienen en 920 la cifra de personas fallecidas y en más de 3.000 los heridos. A esta hora continúa la inspección de los edificios desplomados y la llegada de ayudas internacionales.