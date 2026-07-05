Decomisan cargamento de marihuana avaluado en $24 millones de pesos en San Gil

Un nuevo golpe contra las redes de microtráfico fue propinado por la Policía Nacional en el municipio de San Gil, Santander, tras la incautación de 8.600 gramos de marihuana que eran transportados a través de una empresa de encomiendas. El cargamento, cuyo valor en el mercado ilegal asciende a cerca de 24 millones de pesos, tenía como destino la provincia de Guanentá.

La incautación se produjo durante los controles permanentes que adelantan uniformados del Departamento de Policía Santander a empresas de mensajería y envíos, una estrategia con la que las autoridades buscan evitar que las organizaciones delincuenciales utilicen este mecanismo para movilizar estupefacientes hacia diferentes municipios del departamento.

En medio de las inspecciones, un canino antinarcóticos detectó una encomienda que presentaba características sospechosas. Tras la verificación realizada por los uniformados, se confirmó que el paquete contenía 8,6 kilogramos de marihuana, por lo que fue incautado de manera inmediata.

Policía incautó 8,6 kilos de marihuana en una empresa de encomiendas en San Gil, Santander. El cargamento, avaluado en $24 millones, fue detectado por un canino antinarcóticos y, según autoridades, iba a abastecer redes de microtráfico en la provincia de Guanentá. #VocesySonidos pic.twitter.com/O547ATbd8T — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 5, 2026

El estupefaciente fue dejado a disposición de la autoridad competente, mientras avanzan las investigaciones para identificar tanto a la persona que remitió el cargamento como a quien lo recibiría en Santander. Las autoridades no descartan que la droga estuviera destinada a abastecer redes de distribución de estupefacientes que operan en San Gil y otros municipios de la provincia de Guanentá.



El comandante del Departamento de Policía Santander, coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, aseguró que este resultado hace parte de la ofensiva contra el tráfico de drogas en el departamento.

"Logramos la incautación de un importante cargamento de marihuana en una empresa de envíos del municipio de San Gil. Gracias a nuestro canino antinarcóticos fue posible identificar la sustancia. Seguimos ejerciendo controles en todos los municipios del departamento para evitar que estos estupefacientes lleguen a nuestros niños, niñas y adolescentes", señaló el oficial.

La Policía indicó que esta modalidad de envío de drogas a través de empresas de encomiendas ha sido utilizada por organizaciones criminales para intentar evadir los controles de las autoridades. Por ello, se mantienen operativos permanentes con unidades especializadas y caninos detectores de narcóticos en terminales de transporte, empresas de mensajería y corredores viales estratégicos del departamento.

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Finalmente, la institución reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el tráfico de estupefacientes, asegurando que la información suministrada por la comunidad continúa siendo clave para afectar las estructuras dedicadas al microtráfico y fortalecer la seguridad en Santander.