Un hombre habría asesinado a otro por deuda de $ 60.000 en San Gil, Santander: lo capturaron

La Policía de Santander informó sobre la captura de un hombre señalado de participar en un homicidio ocurrido en el municipio de San Gil, en medio de una disputa originada por el cobro de una deuda de 60.000 pesos.

Según el reporte oficial, la detención se realizó el pasado 25 de mayo de 2026 en la vereda Puente, mediante una operación adelantada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) y de Inteligencia Policial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con las investigaciones, el capturado sería el presunto responsable de un homicidio registrado el pasado 3 de mayo en esa misma zona. Las autoridades establecieron que el hecho se habría desencadenado por una situación de intolerancia relacionada con el reclamo de un dinero prestado.

La investigación señala que, ante la negativa de pagar la suma adeudada, el hoy capturado presuntamente atacó a la víctima con un arma cortopunzante, causándole heridas que le provocaron la muerte.



El capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente y deberá responder por el delito de homicidio.