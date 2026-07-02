Duro golpe a red de licor adulterado en Bello: incautaron más de 6.200 botellas de cerveza

Golpe a la actividad ilegal de reenvase de bebidas alcohólicas: autoridades incautaron más de 6.200 unidades de cerveza adulterada en Bello, en el norte del Valle de Aburrá. La Policía Metropolitana en desarrollo de un operativo judicial desmanteló una red que se dedicaba a la alteración y comercialización ilegal de licor.

En desarrollo de una investigación desarrollada por la Policía Metropolitana, se llevaron a cabo dos operativos de registro y allanamiento en el municipio de Bello, donde fue capturada en flagrancia una persona señalada de presuntamente dedicarse al reenvase y comercialización irregular de bebidas alcohólicas.

Durante las intervenciones fueron halladas 206 cajas que contenían 6.236 unidades de cerveza de diferentes marcas comerciales, mercancía avaluada en cerca de $25 millones.

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el brigadier general Henry Bello, señaló que estos productos serían distribuidos en el mercado mediante prácticas fraudulentas que inducían a error a los consumidores sobre su origen y autenticidad.



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"La investigación permitió evidenciar la presunta actividad ilegal de reenvase y retapado de bebidas. Práctica utilizada para introducir productos al mercado sin garantizar las condiciones de calidad”, aseguró el general Bello.

Las actividades adelantadas por los investigadores permitieron establecer que, presuntamente, en el lugar se realizaban procesos de reenvase y retapado de bebidas, alterando las condiciones originales de los productos para su posterior comercialización.

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"Con este resultado afectamos de manera directa una cadena ilegal de comercialización que obtenía beneficios económicos engañando a los consumidores y vulnerando las normas de protección al consumidor", puntualizó el alto oficial.

La persona capturada deberá responder por los delitos de corrupción de alimentos e imitación o simulación de productos, mientras que los elementos incautados quedaron a disposición de la autoridad competente como material probatorio dentro del proceso judicial.