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Comunidad intentó linchar a presunto sicario tras homicidio en Bucaramanga

El crimen ocurrió en el sector de Quebrada Seca con carrera 22. El presunto responsable fue alcanzado por la comunidad, que lo golpeó antes de que la Policía llegara y efectuara la captura.

Asesinan a un hombre en Bucaramanga y comunidad acorrala al presunto sicario.jpg
Imagen de las autoridades. Asesinan a un hombre en Bucaramanga y comunidad acorrala al presunto sicario
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de ago, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Un nuevo hecho de violencia se registró este martes, aproximadamente a las 12:40 del mediodía, en el sector de Quebrada Seca con carrera 22, en el barrio San Francisco de Bucaramanga.

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Según la información preliminar de las autoridades, el presunto responsable sería Brayan Alexis Garcés, de 23 años, quien habría utilizado un revólver calibre 38 para cometer el ataque.

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De acuerdo con el reporte entregado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, la víctima fue identificada como Jorge Luis Cristancho Serrano, quien recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza y murió en el lugar.

Tras el homicidio, varias personas de la comunidad, en medio de la indignación, alcanzaron al señalado agresor y lo golpearon hasta dejarlo acorralado en el piso. Como consecuencia de la agresión, el hombre sufrió lesiones en diferentes partes del cuerpo, entre ellas golpes en la cabeza, un hematoma en el ojo derecho y heridas no penetrantes en el cuello, la espalda y el abdomen.

Al llegar al lugar, los uniformados realizaron la captura del presunto responsable e incautaron el arma de fuego que, según el reporte oficial, habría sido utilizada en el homicidio. Al detenido le fueron leídos sus derechos y, posteriormente, quedó a disposición de la autoridad competente.

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El capturado deberá responder inicialmente por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones.

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Entretanto, las autoridades avanzan en la investigación y, mediante las cámaras de vigilancia instaladas en el sector, realizan el seguimiento al recorrido que habría hecho la víctima antes del ataque.

Con este material buscan establecer qué ocurrió antes del homicidio y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el crimen, o si se trata de un ajuste de cuentas.

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