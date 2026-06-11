Caso de violencia intrafamiliar en Bello: joven habría asesinado a su padrastro y luego se entregó

A pocos días de celebrarse el Día del Padre, el crimen de un hombre de 37 años de edad que fungía en este rol se confirmó en el municipio de Bello, en medio de una discusión que se registró al interior de una vivienda del barrio Araucarias 2.

La víctima fue identificada como Robinson David Vidal, quien murió por varias puñaladas en su cuerpo, una de ellas en el pecho. Aunque el hombre fue trasladado hasta el Hospital Marco Fidel Suárez de esa localidad, allí falleció debido a la gravedad de las heridas.

Tras el hecho, su hijastro, un adolescente de solo 16 años, se entregó a las autoridades y confesó el homicidio.

El general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, confirmó que el menor de edad llegó hasta la Inspección de Permanencia de Bello para narrar lo sucedido.



"Posteriormente, este ciudadano, cuando recibía asistencia médica, fallece. Posterior, el adolescente que había causado esta conducta delictiva llegó hasta la inspección y allí hizo presentación, y él mismo, comillas, expuso que él había cometido la conducta delictiva de homicidio contra este integrante del núcleo familiar", fue lo que expuso el general Bello.

Las autoridades investigan las causas del conflicto familiar y el joven deberá responder judicialmente por el delito de homicidio, a través del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, de hecho ya se están adelantando las audiencias.

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Este caso eleva a 15 el número de homicidios en Bello en lo que va del año, igualando la cifra del mismo periodo del año anterior.