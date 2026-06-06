A la cárcel hombre señalado de encerrar y abusar de una mujer trans en Bello, Antioquia

Luego de que así fuera solicitado por la Fiscalía General de la Nación, en las últimas horas fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario Jonathan Herrera Arias, por su presunta responsabilidad en el secuestro y abuso sexual de una mujer trans.

Los hechos investigados por las autoridades ocurrieron entre 2024 y 2026, cuando el procesado, bajo los efectos del alcohol, buscaba a la víctima y, al parecer, la golpeaba y abusaba sexualmente de ella.

En uno de los eventos, ocurrido en noviembre de 2024 en esa Bello, norte del Valle de Aburrá, el presunto agresor le habría suministrado a la víctima unas gotas que le hicieron perder el conocimiento y, posteriormente, la habría dejado encerrada en su propia casa durante seis días, tiempo en el cual, al parecer, la obligó a sostener relaciones sexuales.

Según expuso la Fiscalía en un comunicado, el hombre además, habría causado daños a los enseres de la vivienda. Por estos hechos, un fiscal seccional le imputó los delitos de acceso carnal violento; acto sexual o acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir; y secuestro simple.



Según la organización Caribe Afirmativo, en esa localidad se han registraron varios hechos contra personas trans. Una fue la desaparición de una persona de 14 años con experiencia de vida trans, quien desapareció el domingo 20 de abril cuando salió en búsqueda de su hermano y no regresó a casa.

El caso más resoanado, ocurrido también allí, fue el asesinato de Sara Millerey en el mismo municipio, “lo que hace de este lugar un espacio inseguro para las personas. Bello ha sido un municipio particularmente violento para las personas LGBTIQ+, especialmente para las personas trans, debido a los actores armados en el territorio”, indicó esta ONG.