Defensa de Blessd asegura que artista no participó en hechos que investiga la Fiscalía

La defensa del cantante Blessd emitió un comunicado en el que se pronunció sobre el proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra el artista, cuyo nombre es Stiven Mesa Londoño, a quien citaron a una audiencia de imputación de cargos el próximo 9 de junio junto con su manager Santiago Jaramillo, conocido como “Dímelo Jara”, Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda.

Según el despacho Arango Trespalacios Defensa y Casación Penal, la actuación judicial tiene origen en una controversia por el presunto uso no autorizado de la imagen del cantante, punto en el que coincidió el abogado del demandante, Andrés Sánchez, exparticipante de Yo Me Llamo que imitaba a Ozuna.

Según su testimonio ante las autoridades, tras ser citado junto a un imitador de Blessd a un estudio en Medellín, fue intimidado, golpeado y amenazado con un arma para que firmara un documento comprometiéndose a dejar de realizar presentaciones. El abogado Sebastián Gutiérrez, representante de Sánchez, narró lo sucedido en Mañanas Blu.

"Mi representado de Yo me Llamo es una, como persona manager de Yo me Llamo les estaba ofreciendo, vendiendo eventos o shows, por decirlo de alguna forma, y esto generó cierta molestia en las personas que están siendo hoy investigadas, y por esta situación fue que se derivó la retención y, por ende, el secuestro", argumentó.



Blessd // Foto: AFP

De otro lado, la defensa de Blessd plantea que el cantante no estuvo presente ni participó en la dichosa reunión realizada en junio de 2022, relacionada con los hechos investigados. Sobre ello, el abogado Gutiérrez defendió que el reguetonero no necesariamente tenía que estar en el sitio para estar vinculado con lo que allí sucedió.

"Fue violento, hubo intimidación, hubo coacción, hubo constreñimientos. No estaba presencialmente. Pero sí quiero dejar la anotación que no necesariamente una persona se hace acreedora de un delito cuando esté presencialmente. Hubo arma de fuego. Hay elementos contundentes, hay interrogatorios a indiciados, donde se acepta que las situaciones sucedieron, como lo expone mi representado", explicó el abogado.

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Los abogados señalaron además que el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades en 2022 y que, en ese momento, la Fiscalía habría manifestado su intención de archivarlo.

La defensa indicó que las partes habían acordado acudir a mecanismos de justicia restaurativa para resolver el conflicto que subsistía entre personas ajenas al artista, sin embargo, aseguró que, tres años después, la Fiscalía decidió convocar una diligencia de imputación y modificar la calificación jurídica inicial del caso, que ahora es por el delito de secuestro extorsivo.

Finalmente, los representantes de Blessd señalaron que ejercerán las actuaciones correspondientes dentro del proceso y que las consideraciones de fondo serán expuestas ante los jueces de la República.