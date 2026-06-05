Versiones encontradas en caso que salpica a Blessd: víctima habla de secuestro y defensa lo niega

La controversia judicial que involucra al cantante de música urbana Blessd, cuyo nombre real es Steven Mesa Londoño, vuelve a tomar fuerza cuatro años después de los hechos que dieron origen a una investigación por presunto secuestro extorsivo.

La Fiscalía General de la Nación citó para una audiencia de formulación de imputación al artista, a su mánager Santiago Jaramillo y a otras dos personas, en un proceso derivado de una denuncia presentada por Andrés Felipe Sánchez.

El caso se remonta al 1 de junio de 2022, cuando, según la versión de la presunta víctima y de su abogado, Sebastián Gutiérrez, Sánchez fue presuntamente retenido durante varias horas en una reunión realizada en el sector de El Poblado, en Medellín.

“La historia se derivó de unos hechos que presuntamente ocurrieron a mediados del año 2022, donde mi representado Andrés Felipe Sánchez fue víctima del delito de secuestro extorsivo”, afirmó el abogado de la víctima en conversación en Mañanas Blu 10:30.



Según la denuncia, el conflicto surgió porque Sánchez promovía presentaciones artísticas del imitador del cantante. “Lo que manifiesta mi representado y los elementos que existen es que la situación se derivó producto de que estaba ofreciendo y vendiendo eventos o shows. Esto generó cierta molestia en las personas que están siendo hoy investigadas”, explicó Gutiérrez.

El abogado sostiene que durante la reunión hubo intimidaciones y presiones para que Sánchez firmara documentos relacionados con la explotación de la imagen del artista. “Fue violento, hubo intimidación, coacción y constreñimiento. Si hubiese sido una reunión amigable y espontánea, la Fiscalía no estaría solicitando una audiencia de formulación de imputación”, señaló.

Asimismo, aseguró que existen elementos probatorios que respaldan la denuncia. “Hay interrogatorios a indiciados donde se acepta que las situaciones sucedieron medianamente como lo expone mi representado”, manifestó.

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Uno de los puntos centrales del caso es que Blessd no habría estado físicamente presente en la reunión. Sin embargo, la representación de la presunta víctima sostiene que ello no excluye una eventual responsabilidad penal. “No necesariamente una persona se hace acreedora de un delito cuando está presencialmente. Existe la figura del determinador y también la figura de la coautoría”, indicó Gutiérrez.

La defensa de Blessd rechaza las acusaciones

Por su parte, Andrés Arango, abogado de Blessd, también en entrevista en Mañanas Blu 10:30, rechazó categóricamente cualquier participación del artista en los hechos investigados y cuestionó la decisión de la Fiscalía de vincularlo al proceso.

“El mismo representante de quien se postula como víctima nos indica que él no se encontraba y no hizo parte de la reunión. ¿Cómo puedo ser yo coautor de un comportamiento en el que no estoy presente?”, expresó.

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Arango aseguró que durante años la propia Fiscalía consideró que no existían elementos para vincular penalmente al cantante. “Este caso inició en el año 2022. Ya se había generado la intención de archivar las diligencias. La Fiscalía tenía claro desde entonces que él no había tenido participación en estos hechos”, afirmó.

La defensa también explicó que la reunión tenía como propósito abordar el uso comercial de la imagen de Blessd por parte de terceros. Según Arango, el encuentro buscaba “verificar cómo se podía promover la carrera del imitador dentro de los límites legales y pedirle a Andrés Felipe Sánchez que cesara la explotación comercial no autorizada de la imagen del artista”.

El abogado insistió en que no existió ningún conflicto con Jefferson, el participante de Yo Me Llamo que imitaba al cantante. “Steven Mesa apoyó a Jefferson para que continuara desarrollando su carrera artística. En lo que existió un desacuerdo fue en la explotación comercial no autorizada de la imagen de un artista”, sostuvo.

Una tutela reactivó la investigación

La reactivación del proceso se produjo después de una acción de tutela promovida por la representación de Sánchez. Según Gutiérrez, el Tribunal Superior de Medellín ordenó a la Fiscalía tomar una decisión de fondo frente al expediente.

“La tutela tuvo un papel protagónico e indispensable. El tribunal ordenó a la Fiscalía decidir de fondo. No le ordenó imputar, también podía precluir, pero no tenía elementos para hacerlo”, explicó.

La audiencia programada por la Fiscalía será clave para definir el futuro jurídico de los implicados. Allí se determinará si procede la formulación de imputación por secuestro extorsivo agravado y si existe mérito para que un juez de control de garantías estudie una eventual medida de aseguramiento.

Mientras la defensa de la presunta víctima sostiene que existen pruebas suficientes para avanzar en el proceso, los abogados de Blessd insisten en que el cantante no tuvo participación alguna en los hechos y confían en que la justicia desvirtúe las acusaciones.