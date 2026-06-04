Citan a Blessd a audiencia de imputación por presunto secuestro extorsivo

A Stiven Mesa Londoño, conocido en la música como Blessd, lo esperan el próximo 9 de junio a las 6:30 de la tarde a una audiencia de imputación de cargos por presunto secuestro extorsivo ocurrido en el 2021, cuando su manager y él según la Fiscalía, habrían intimidado en su residencia en Medellín a un integrantes de Yo Me Llamo en ese momento.

Entre los señalamientos se dice que el artista es culpable de haber cometido los delitos de secuestro, amenazas y lesiones personales, por lo tanto, tendrá que presentarse ante la justicia para la defensa de este caso del cual puso la denuncia Iván Andrés Galindo Navia, de 29 años, quien es conocido en el medio artístico por ser el mánager del también cantante Pirlo.

"Como representantes de las víctimas, recibimos con satisfacción esta decisión judicial. El próximo 9 de junio de 2026 se llevará a cabo la audiencia de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento contra Blessd, Dímelo Jara y otros investigado", informó el abogado Sebastián Gutiérrez, quien lidera este caso.

Blessd en la gala del Balón de Oro // Foto: Instagram @blessd

¿Cuál es el caso por el cual se acusa a Blessd?

Inicialmente, el artista Pirlo y su representante denunciaron ante la Fiscalía que durante una reunión en el sector de Las Palmas, en Medellín, habrían sido despojados de sus celulares, golpeados y obligados a entregar las claves de sus dispositivos. Según la denuncia, también fueron sometidos a actos humillantes y a pruebas de sangre realizadas por una mujer con elementos de protección.



A estas acusaciones se sumó la de Andrés Sánchez, exparticipante de Yo Me Llamo que imitaba a Ozuna. El artista aseguró que, tras ser citado junto a un imitador de Blessd a un estudio en Medellín, fue intimidado, golpeado y amenazado con un arma para que firmara un documento comprometiéndose a dejar de realizar presentaciones. Sánchez afirmó que presentó una denuncia ante la Fiscalía en 2022 y decidió hacer pública su versión tras conocerse el caso de Pirlo. Además, pidió a las autoridades investigar los hechos al considerar que existen patrones similares en las denuncias conocidas hasta ahora.