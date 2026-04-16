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Fiscalía citó a interrogatorio a Blessd y su manager por presunto caso de secuestro y maltrato

Quien puso la denuncia fue Andrés Felipe Sánchez, un artista emergente de Medellín, por presuntos hechos ocurridos el 1 junio de 2022.

Blessd
Blessd //
Foto: AFP
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 16 de abr, 2026

La Fiscalía citó a interrogatorio al famoso cantante Blessd y su manager por el presunto secuestro y maltrato de un artista emergente en Medellín. Los hechos habrían ocurrido en medio de una aparente discusión por derechos de autor.

Bajo la lupa de la justicia se encuentra el reconocido cantante de reguetón Blessd y su manager Santiago Jaramillo, conocido como ‘Dímelo Jara’, tras la reactivación después de cuatro años de un proceso judicial en su contra.

¿Quién demandó a Blessd?

La situación involucra como presunta víctima a Andrés Felipe Sánchez, un artista emergente de la capital antioqueña, que asegura que el 1 junio de 2022 habría sido víctima de secuestro y agresiones físicas tras negarse a firmar un contrato en una oficina de El Poblado.

Según Sebastián Gutiérrez, abogado del afectado, la situación se habría producido en medio de una discusión por los derechos de autor de un imitador de Blessd y cuyo manager era su apoderado.

“Mi representado fue según voces del mismo, fue retenido en contra de su voluntad, como él lo manifiesta secuestrado. Le ingresaron a su celular también sin su respectiva autorización, constreñido y adicional a ello también fue amenazado con un arma de fuego”, aseguró.

Por cuatro años, las investigaciones de la denuncia poco avanzaron y ahora se reactivaron tras una reciente tutela a favor de Sánchez en la que la Fiscalía definió algunas órdenes de policía judicial, entre ellas la práctica de un interrogatorio de indiciados para Blessd y su manager el próximo lunes 20 de abril.

“Ellos en este momento, pues tienen un derecho que eventualmente es a aguardar silencio o a no autoincriminarse. No obstante, reposan en el expediente unos elementos bastante dicientes respecto del la conducta o conductas en las cuales incurrieron”, dijo.

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Desde la defensa del hombre atribuido como víctima en el caso, esperan que tras la diligencia del próximo lunes el proceso judicial retome el curso habitual de cualquier otro y pueda tenerse la posibilidad de demostrar la culpabilidad de los dos indiciados en juicio.

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