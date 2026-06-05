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Blu Radio  / Judicial  / Defensa de Blessd aclara detalles de citación de la Fiscalía por supuesto secuestro extorsivo

Defensa de Blessd aclara detalles de citación de la Fiscalía por supuesto secuestro extorsivo

A través de un comunicado, los representantes legales del cantante aseguraron que el antioqueño “no estuvo presente ni participó” en dicha reunión.

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Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de jun, 2026

La defensa del cantante colombiano Blessd se pronunció este viernes 5 de junio sobre la citación realizada por la Fiscalía General de la Nación para una audiencia de imputación de cargos dentro de una investigación relacionada con un supuesto caso de secuestro extorsivo agravado, y aseguró que el artista no participó en los hechos que son materia de investigación.

A través de un comunicado, los abogados de Stiven Mesa Londoño, nombre real del intérprete, señalaron que el cantante “no estuvo presente ni participó” en la reunión ocurrida en junio de 2022 en Medellín, escenario que estaría relacionado con la denuncia que dio origen al proceso judicial.

Según explicó la firma encargada de su defensa, el caso se habría originado por una controversia relacionada con el uso no autorizado de la imagen del artista. Además, indicaron que el conflicto fue puesto en conocimiento de las autoridades en 2022 y que, en su momento, la Fiscalía había expresado su intención de archivar la investigación.

La defensa también afirmó que las partes involucradas habrían acudido a mecanismos de justicia restaurativa con el objetivo de solucionar las diferencias existentes entre personas ajenas al cantante. Sin embargo, tres años después, el ente investigador decidió convocar una diligencia de imputación y modificar la calificación jurídica inicial del proceso.

¿Cuándo será la audiencia?

La audiencia virtual de imputación de cargos quedó programada para el próximo 9 de junio de 2026 a las 6:00 de la tarde. Los representantes legales de Blessd aseguraron que asistirán a la diligencia y ejercerán la defensa correspondiente dentro del proceso.

Finalmente, los abogados señalaron que las consideraciones de fondo serán presentadas ante los jueces de la República, en respeto del debido proceso y de las actuaciones judiciales correspondientes.

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