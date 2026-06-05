Así fue la reunión por la que la Fiscalía imputará al cantante Blessd por secuestro extorsivo

La Fiscalía General de la Nación citó a audiencia al cantante de música urbana Blessd, cuyo nombre es Stiven Londoño, Santiago Jaramillo, manager conocido como “Dímelo Jara” y Laura Moreno Restrepo, dentro de una investigación por una denuncia de presunto secuestro extorsivo agravado ocurrida en Medellín. En el mismo proceso, el ente acusador solicitará una medida de aseguramiento en centro carcelario.

La actuación judicial tiene origen en una denuncia presentada por Andrés Felipe Sánchez, conocido artísticamente como “Yo me llamo Ozuna”, quien aseguró haber sido víctima de amenazas y presiones durante una reunión realizada el 1 de junio de 2022 en una disquera ubicada en el barrio El Poblado de Medellín.

Según el relato entregado a la Fiscalía, el encuentro fue convocado por Santiago Jaramillo, identificado como mánager de Blessd. Sánchez señaló que asistió acompañado de un artista al que representaba y que imitaba al cantante original. En la denuncia indicó que inicialmente la reunión transcurrió en un ambiente cordial, pero posteriormente cambió de tono.

“Me dicen que tenía que firmar un contrato, que no podía volver a hacer shows imitando a Blessd el original, que debía firmar ese contrato ya o me iban a embalar”, aseguró el denunciante. También sostuvo que, cuando intentó grabar un audio con su teléfono celular, Santiago Jaramillo le exigió entregarlo y presuntamente lo agredió físicamente.



Denuncia en Fiscalía Blessd secuestro extorsivo Foto: Fiscalía

La denuncia también involucra a Daniel Velásquez, otro de los asistentes del equipo del artista. Sánchez afirmó que este hombre “saca una pistola con la cual me intima”, y que posteriormente le manifestó que podía ser asesinado si no firmaba el documento que le estaban exigiendo suscribir.

De acuerdo con el documento, el denunciante aseguró además que durante la reunión sostuvo una conversación telefónica con Blessd. Según su versión, el cantante le habría dicho: “Mi niño yo sé quién es usted, se lo que hace usted, sabe dónde vive, él es de la calle, que él no es como Jara, que si estuviera ahí me destrozaría la cara y traía unas liendras que me podían matar, que le hiciera caso a los de la oficina y les firmara todo lo que me dijera”

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Sánchez relató que, al negarse a firmar el contrato y manifestar su desconfianza, los presentes cambiaron de estrategia y trataron de convencerlo de que no corría peligro. Sin embargo, afirmó que permaneció retenido contra su voluntad y que incluso fue obligado a entregar su celular cuando intentó comunicarse con un amigo integrante de la Policía.

Posteriormente, aseguró que fue acompañado hasta el parqueadero donde estaba su vehículo mientras esperaba la llegada de un cuadrante policial. Según la denuncia, logró abandonar el lugar y refugiarse en la vivienda de una amiga. Más tarde, indicó, recuperó su automóvil con acompañamiento de uniformados.

El denunciante señaló además que tiempo después recibió el contrato que le habían pedido firmar. Según su versión, el documento incluía cláusulas que le impedían emprender acciones legales, civiles o penales por lo ocurrido durante la reunión y establecía obligaciones de confidencialidad sobre los hechos.

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Con base en esta denuncia, la Fiscalía programó la audiencia en la que formulará imputación por el delito de secuestro extorsivo agravado luego de varios interrogatorios realizados.