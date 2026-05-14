DFZM y Blessd le dejan un mensaje a su "Ex" en un sencillo sin filtros

Tras el éxito de "+57" al lado de Feid y Karol G, DFZM sigue expandiendo su dominio en la industria y en el género urbano con apenas 19 años. El vallecaucano ha trabajado de la mano de grandes artistas en muy poco tiempo y, en ese camino, propone una idea fresca musical a la cual ahora llegó Blessd.

El 'Bendito' -con su estilo de calle- decidió al lado del vallecaucano dejarlo un mensaje directo a su "Ex" con una canción especial, en donde mezclan diversos ritmos y se convierte en una escena ideal para una fiesta en donde los sentimientos salen a flote y sin tapujos.

"Mi Ex aborda una relación tóxica que nunca terminó del todo, donde dos personas, pese a reconocer que emocionalmente no funcionan juntas, continúan atrapadas en una conexión física imposible de romper. Sobre una narrativa cruda, confesional y cargada de deseo, los colombianos retratan encuentros marcados por la contradicción y una química difícil de reemplazar. La canción transforma las complejidades de las relaciones modernas y los vínculos intermitentes después de una ruptura en un relato sensual, provocador y profundamente urbano", indicaron del equipo de los artistas.

La colaboración reúne a dos artistas de distintas etapas generacionales, pero conectados por las nuevas corrientes electrónicas que hoy impactan el mercado latino. Además, también en un gran momento para Blessd tras el lanzamiento del 'Mejor Hombre del Mundo' y el anuncio de nuevas colaboraciones en nuevos remix que estarían prontos a salir, como lo ha hecho saber en sus redes o en 'stream' con Westcol.

